عمانيات يطرقن أبواب الاستثمار والعمل الحر بشعار «لا نعرف المستحيل»

مسقط- الرؤية

تشكل رائدات الأعمال الحاملات لبطاقة رواد الأعمال، البالغ عددهم 3264 رائدة عمل، من مختلف المحافظات، جزء أصيل من الحياة الاقتصادية بالسلطنة، وبعضهن سطر قصة نجاح كبيرة في مجال ريادة الأعمال.

في السطور التالي قصص عدد من رائدات الأعمال بعنوان «لا نعرف المستحيل»، وتفاصيل ما سلكوه من طرق عديدة للوصول للمبتغى والهدف بكل جدارة واقتدار...فلكل رائدة عمل عمانية نهنئك بهذا اليوم المميز «يوم المرأة العمانية» 17 من أكتوبر ،وكل عام وإنت في تقدم ورقي.

فتاة المغامرات والتحديات

زينب فتاة المغامرات والتحديات، ففي عام 2018م قفزت من أعلى برج في العالم في الصين بارتفاع يتعدى 200 متر؛ لتكون بذلك أول عمانية تفعل ذلك، وفي العام الذي يليه لم تكتفِ بما فوق الأرض بل جرَّها شغفها لما تحتها؛ حيث نزلت ببئر عمقه 50 مترًا، كما مشت لما يقارب سبعة كيلو مترات تحت الأرض، ولأنها لم تشأ أن تتبع شغفها منفردةً فقد أسست قبل ذلك، أي في عام 2016، شركتها الخاصة في تنظيم رحلات المغامرات.

ولم ليس فقط في داخل عمان وإنما خارجها أيضًا، حيث وصل عدد الرحلات التي ينظمها الفريق سنويًا لأكثر من 100 رحلة، بجانب سبع من الرحلات الخارجية إلى اندونيسيا والفلبين واليابان وتنزانيا ولبنان وتركيا وبريطانيا، ومن المتوقع أن تتوسع رحلات الكيومية في العام المقبل لتتجه أيضًا إلى الهند والفلبين والنرويج والبيرو.

اقتحام لعالم ريادة الأعمال

قبل عامٍ ونصف من الآن كانت تسنيم وزميلتها سلمى تعملان بجدٍ لاجل مشروع تخرجهما، ثم وفي الأشهر القادمة سوف نشهد فعليًا افتتاح مؤسسة «تسنيم وسلمى للبتروكيماويات» والمتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية والبترولية.

تروي لنا رائدتي العمل تسنيم بنت محمد الداودية وسلمى بنت سالم السديرية خريجتي تخصص «الهندسة الكيميائية» من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا أن فكرة مشروع تخرجهما كانت عبارة فقط عن استخلاص زيت من نواة التمر، وبمزيد من العناية والتطوير بعد التخرج أصبح زيتهما واسمه «الزيت الطيني» ويستخدم في عمليات الحفر عن الآبار النفطية، وذلك بعد أن تم اخضاعه لدراسات مكثفة لمعاينة خصائصه ومقارنتها مع سائل الحفر المستخدم الآن فعليًا في شركات النفط، ليثبت تفوقه بجدارة.

تسنيم وسلمى الآن حاصلتين على براءة الاختراع عن منتجهما، والذي حصد مؤخرًا الميدالية الذهبية على مستوى العالم في أفضل مشروع بيئي في المعرض العالمي للابتكار بجنييف ابريل المنصرم بين 47 دولةً و800 اختراع.