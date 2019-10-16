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فَرْقَ الحبايب

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:43 م بتوقيت مسقط

فَرْقَ الحبايب

 

عيد بن عودة الدويغري - سيناء | مصر

 

مـــرت عليــنا أيام وسنيــن عســـرات

من حـــي حـــر القيـــض حــرّق كبدنا

//

اللـي اجرحونا اجروحهوا إساع حيات

ولحـالنـــا مـــن حمّهــــــن مابــــــردنا

//

ع دارسين الطـــب نشكى الوجيــعات

ودنا دوا مــن عندهــــوا ماوجــــــدنا

//

جانا الطبيب وجاب كشــف الأشــعات

قالــــوا سليـــم الجســـم يومٌ رقـــدنا

//

وأحـنا نقاسي م الوجـــاع الجسيـمات

ي مجربيـــن الشــوووق حرة صهــدنا

//

لتسكنـــــونا في قصـــــور وســرايات

نســــأل عليـــه وكـــل مارق نشــــدنا

//

نسأل عليه بخلاص ونفـــوس طلقات

وما عمـــرنا فــي يوم منّـــه حقــــدنا

//

نظـرة سبـاب أوجاعــنا وســت كلمات

حبــل المــودة امــع الصويحب عقدنا

//

واليـــوم ســـرنا انقولها قصــة أبيات

والله علــى إللى بدوس رايه حسـدنا

//

ياما مشيــنا مـــع الدروب الطويلات

نجري ورى الغـزلان بآخر جهـــدنا

//

ثاريــــت مــن غـــاد فيــها ملفــــات

نحسـاب ودنا إنصيد وإحــنا إنصـدنا

//

ما ينفــع التمسيك في شي لــنّ فات

معكـــوا زرعــنا وزرعنا ماحصدنا

//

ومــع غيــرنا يا خل عايــش بلذات

وأحـنا بغيــر أصحاب سرنا وحدنا

//

فَـرْقَ الحبايــب لا عبـالك سهيـلات

نصبر علـى المكتـوب هذى وعـدنا

//

ياريت لـنّ الرجـل من غاد ماجات

وياريـــت لنّــه بجانبـــك ماقعــدنا

//

عقّــــل عليّ وقــال مثلي كثيـــرات

لابد تلقى أصحـــــــاب زينة بعــدنا

//

هيهات مثلك نوجد أصحاب هيهات

من غيـــر منتا تقــولها إحنا شهـدنا

//

يامـا هوانا إبيــــار وبيار حلـــوات

و ع غيــر خاطر بير  مالـح وردنا

//

نرضى بحكــم خالق الكون بالـذات

نشكى على اللي ماش غيـره عبدنا

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