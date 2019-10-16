فَرْقَ الحبايب

عيد بن عودة الدويغري - سيناء | مصر
مـــرت عليــنا أيام وسنيــن عســـرات
من حـــي حـــر القيـــض حــرّق كبدنا
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اللـي اجرحونا اجروحهوا إساع حيات
ولحـالنـــا مـــن حمّهــــــن مابــــــردنا
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ع دارسين الطـــب نشكى الوجيــعات
ودنا دوا مــن عندهــــوا ماوجــــــدنا
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جانا الطبيب وجاب كشــف الأشــعات
قالــــوا سليـــم الجســـم يومٌ رقـــدنا
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وأحـنا نقاسي م الوجـــاع الجسيـمات
ي مجربيـــن الشــوووق حرة صهــدنا
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لتسكنـــــونا في قصـــــور وســرايات
نســــأل عليـــه وكـــل مارق نشــــدنا
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نسأل عليه بخلاص ونفـــوس طلقات
وما عمـــرنا فــي يوم منّـــه حقــــدنا
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نظـرة سبـاب أوجاعــنا وســت كلمات
حبــل المــودة امــع الصويحب عقدنا
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واليـــوم ســـرنا انقولها قصــة أبيات
والله علــى إللى بدوس رايه حسـدنا
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ياما مشيــنا مـــع الدروب الطويلات
نجري ورى الغـزلان بآخر جهـــدنا
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ثاريــــت مــن غـــاد فيــها ملفــــات
نحسـاب ودنا إنصيد وإحــنا إنصـدنا
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ما ينفــع التمسيك في شي لــنّ فات
معكـــوا زرعــنا وزرعنا ماحصدنا
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ومــع غيــرنا يا خل عايــش بلذات
وأحـنا بغيــر أصحاب سرنا وحدنا
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فَـرْقَ الحبايــب لا عبـالك سهيـلات
نصبر علـى المكتـوب هذى وعـدنا
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ياريت لـنّ الرجـل من غاد ماجات
وياريـــت لنّــه بجانبـــك ماقعــدنا
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عقّــــل عليّ وقــال مثلي كثيـــرات
لابد تلقى أصحـــــــاب زينة بعــدنا
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هيهات مثلك نوجد أصحاب هيهات
من غيـــر منتا تقــولها إحنا شهـدنا
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يامـا هوانا إبيــــار وبيار حلـــوات
و ع غيــر خاطر بير مالـح وردنا
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نرضى بحكــم خالق الكون بالـذات
نشكى على اللي ماش غيـره عبدنا