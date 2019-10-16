"بنت الصيّاد" في القلب من مهرجان الثقافة

الرؤية | خاص

تواصل فرقة مسرح هواة الخشبة تدريباتها على مسرحية" بنت الصياد" التي كتبها الشاعر عبد الرزاق الربيعي، واخرجها الفنان خليفة الحراصي، واداء عدد من أعضاء الفرقة، وفي مقدّمتهم: علياء البلوشي، ولبيب الحراصي، وبلقيس البلوشي، ونواف العبيداني، ومنير العبري، وزكريا الخصيبي وسعيد الشكيلي وعبد الله الحراصي، وزاهر السيابي، وياسر الوهيبي، لعرضها ضمن مهرجان الثقافة، وأطفالنا على موعد مع المسرحية في الساعة ١٠ صباح الثلاثاء الموافق٢٢ أكتوبر الجاري على مسرح المديرية العامة للتربية والتعليم بمسقط.

و" بنت الصيّاد" هو العرض الذي شاركت به الفرقة في عدة مهرجانات داخل السلطنة وخارجها، وكان آخرها في مهرجان شيشاون الدولي لمسرح الطفل، ونال عدة جوائز عن عرضه في مهرجان الناظور الدولي، ونال ثقة القائمين على مهرجان الثقافة الذي تقيمه وزارة التراث والثقافة.

ويأتي العرض تواصلا مع النهج الذي سارت عليه الفرقة بالاحتفاء بالموروث الشعبي، وتوظيفه على خشبة المسرح، ويقوم العرض على حكاية من الموروث الشعبي العماني، تحمل عددا من الرسائل التربويّة، والفكريّة، من خلال العديد من الأغاني، والرقصات ذات الطابع الفلكلوري.

وقال الكاتب عبد الرزاق الربيعي: "لقد لفت نظر غنى الموروث الشعبي العماني، واحتواؤه على مادّة دراميّة خصبة، يمكن لها أن تشدّ الطفل إليها، لو قدّمت على المسرح بعد إعادة انتاجها، وإضافة خطوط تثري الفكرة الرئيسة، وشحنها بمحمولات فكريّة، وجماليّة، ورسائل تربويّة، و خلال تتبّعي للحكايات الشعبيّة العمانيّة، الشفاهيّة، والمكتوبة تساءلت مع نفسي: لم لا نضع تلك الحكايات على خشبة المسرح؟ بالطبع بعد نخلها، وإعادة صياغتها، وتخليصها مما علق بها من مبالغات، وجوانب تدخل في باب الخرافات، وتوظيفها توظيفا فنّيّا، وصبّها بقالب جمالي، ومشوّق يقدّم للأطفال، لتبثّ رسائل تربويّة، تنسجم مع العصر، ومستجدّاته، تخاطب عقل الطفل العماني، ووجدانه، فكان نص" بنت الصياد".

وقال الفنان المخرج خليفة الحراصي رئيس الفرقة " نحاول من خلال هذا العرض تقديم فرجة مسرحيّة للنشء الجديد و تطبيق الدروس التي استنبطها أعضاء الفرقة من الورش المتخصصة في مخاطبة هذه الشريحة المهمة في المجتمع، واستحضار الموروث الشعبي، وكيفيّة توظيفه، وتحويله من طقوس فلكلورية إلى لغة مسرحية معاصرة من خلال تقديم حكاية تقدّم نموذجا لـ"سندريلا "عمانيّة، مستقاة من موروثنا، ضمن طقوس احتفالية تتضمن العديد من الأغاني، والرقصات "

وكانت الفرقة قد قدّمت مؤخرا عرض" رأس خارج القانون" ضمن فعاليات ملتقى "المونودراما" الثاني، ونظّمه النادي الثقافي على مسرح منتزه "أتينا لاند"، وانطلق في حفل أقيم في تحت رعاية معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

وستكون المحطة القادمة للعرض الذي كتبه الشاعر والكاتب عبد الرزّاق الربيعي، وأخرجه الفنان خليفة الحراصي، ومثلته الفنانة المتألقة علياء البلوشي هوالمشاركة مهرجان بابل الدولي الذي سيقام في ٢٢ نوفمبر بمدينة بابل الأثرية بمناسبةإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي.