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شهقاتٌ روحيّة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

شهقاتٌ روحيّة

 

محمد شوشان | تونس

 

تنثر الشّذى بصوتي ،

و تتعثّرُ بخطوتي

ينهض الحبّ …

في الحلقِ مرّتين

مرّةً  لي ،

و مرّةً لي أيضًا

*

 

البسمة ...

تلگ البسمة

لن تقطّرهاَ شفاهٌ ،

مهماَ تروضبتْ .

*

 

حينماَ تغتسلُ حبيبتي

تفردُ للماءِ

غصن الخيزران ،

تفيضُ الجداول

تتراقصُ نيازك خاصرتهاَ

و يقطرُ الماء …

يغسلُ قلبي.

*

 

وحدهاَ النّوارس

تعزفُ لغة الماء

حين ينسابُ ،

وترًا …

على هُدبٍ ساحرةٍ .

*

 

شاسعٌ هذا المدى

كالحلمِ

لكنّي ضئيل ،

ضئيلٌ جدًّا

كحبّة قمحٍ بمنقارِ حمامٍ

أقنع …

بشجرةٍ

و اِمرأة.

*

 

أَيُّهَا الوهم

حرّرني …

أزلْ الأغلالَ

و أبصرْ بي في ثناياَ حلمي.

*

 

يا ريحًا هوجاءْ

هَمْهِمي ،

بلّغي ..

موسيقى قرقعةِ أجراسها

هي تُدَقُّ الآن

و شغافَ القلبِ مشرّعة

لدَبيبها .

*

 

عيناهاَ..

مخدعٌ لآلهة الشّمس ،

ظلّهاَ ..

هو الوطن المأخوذ بالخضرة ،

نحو جدائل الشّعر

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