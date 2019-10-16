اليمن يدرس الانسحاب من "خليجي 24" بقطر.. ويواصل الاستعدادات لـ"المزدوجة"

الرؤية - وليد الخفيف

قالَ مصدرٌ مطلع في المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، إنَّ الاتحاد اليمني سيحدِّد موقفه من المشاركة في خليجي 24 من عدمه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ونفى المصدر -فضل عدم نشر اسمه- أن يكون الاتحاد اليمني قد خاطب نظيره الخليجي بخطاب رسمي يتضمن الانسحاب من البطولة حتى تاريخه، مؤكداً أن الاتحاد ما زال يدرس خيار المشاركة من عدمه وسيحدد ذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة.

وتابع المصدر -في تصريحات لـ"الرؤية"- أن المنتخب اليمني يعسكر حاليا في العاصمة السعودية الرياض من أجل رفع درجة استعداده للجولات القادمة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 بالصين. وأوضح المصدر أنَّ وضع المنتخب اليمني صعب جدا، وأحالت الظروف دون انطلاق الدوري المحلي، وهو ما خلق صعوبة في إقامة مباريات ودية، وتسببت في عدم الجاهزية الفنية وخسارنا المباراة الأخيرة أمام أوزبكستان بالخمسة.

وأشار إلى أنَّ المنتخب لم يجر أي مباراة ودية خلال شهر كامل سبق اللقاء، مكتفيا بالمران اليومي الذي لم يصل باللاعبين للياقة. ويتذيل المنتخب اليمني مجموعته في التصفيات المزدوجة بعدما تعادل مع السعودية بهدفين للمثل في أقوى مفاجآت التصفيات بنقطتين من تعادلين وخسارة. ويحتاج اليمن لتعديل مساره وتحقيق نتائج إيجابية من أجل التواجد في الصين 2023.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة خليجي 24 في 23 أكتوبر الجاري في الدوحة، والتي ستستضيف منافسات تلك النسخة، ويتولى تنظيم بطولة كأس الخليج العربي الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الرئيس الحالي للاتحاد القطري للعبة.

ويضمُّ الاتحاد الخليجي ثمانية دول؛ هي: السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والعراق واليمن وسلطنة عمان، ويغيب ممثلو السعودية والإمارات والبحرين عن اجتماعاته التي تعقد في الدوحة.