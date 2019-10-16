الإمارات تخسر من تايلند.. وإندونسيا تسقط أمام فيتنام بثلاثية

باثوم ثاني - الوكالات

خَسِر مُنتخب الإمارات، خارج ملعبه، أمام تايلند 1-2، على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجَّل تيراسيل دانغدا (26)، وإيكانيت بونيا (51) هدفي تايلند، في حين أحرز علي مبخوت (45+2) هدف الإمارات.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 26، عندما أرسل اياكانيت بونيا تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، ارتقى لها دانغدا ولعب كرة رأسية بعيداً عن متناول الحارس خالد عيسى. واندفع لاعبو تايلند بعد هذا الهدف نحو الهجوم، وسنحت لهم أكثر من فرصة، ولكن خشبات المرمى الإماراتي تدخلت مرتين لتحرمهم من التسجيل، الأولى عبر تسديدة ساراتشات من داخل المنطقة التي ارتدت من القائم، ثم رأسية ثيراثون بونماثان التي ارتدت من العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول خطف منتخب الإمارات هدف التعادل بعدما انطلق علي صالح في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية تابعها علي مبخوت بشكل متقنة ليحول الكرة برأسه في المرمى (45+2).

وعاد أصحاب الأرض ليبدأوا الشوط الثاني بقوة، ليسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعدما أرسل ساسالاك هايبراكون تمريرة عرضية وصلت إلى بونيا ليتابعها في الشباك. وتصدر منتخب تايلند ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام فيتنام، مقابل 6 نقاط للإمارات و3 لماليزيا ولا شيء لإندونيسيا.

وشهدت المباراة الثانية، ضمن ذات المجموعة أيضاً، فوز فيتنام على مضيفتها إندونيسيا 3-1 على ستاد الكابتن وايان ديبتا في بالي. وسجل دو دوي مانه (26) وكوي نغوك هاي (55 من ضربة جزاء) ونغوين تين لينه (61) أهداف فيتنام، في حين أحرز عرفان باتشديم (84) هدف إندونيسيا الوحيد. ورفع منتخب فيتنام رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، وبقيت اندونيسيا بلا رصيد.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 14 نوفمبر المقبل؛ حيث يلتقي منتخب فيتنام مع الإمارات في هانوي، وماليزيا مع تايلند في كوالالمبور.