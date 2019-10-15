الثلاثاء, 15 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بين الخطر والترفيه.. غرفة تحكم مفاعل تشيرنوبيل مفتوحة أمام السياح (فيديو)

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 11:08 م بتوقيت مسقط

بين الخطر والترفيه.. غرفة تحكم مفاعل تشيرنوبيل مفتوحة أمام السياح (فيديو)

ترجمة- رنا عبدالحكيم

في محاولة لتعزيز السياحة وتحويل منطقة كارثة مفاعل تشيرنوبيل النووي إلى منطقة جذب سياحي، قررت الحكومة الأوكرانية مؤخرًا فتح غرفة للتحكم في المفاعلات المشعة للغاية أمام السياح.

وغرفة التحكم في مفاعل تشرنوبيل الرابع هي المكان الذي أوقف فيه المهندسون الأوكرانيون مضخات التبريد في المفاعل النووي خلال اختبار السلامة في أبريل من عام 1986. وكان هذا العمل هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى انفجار كارثي أدى إلى مقتل 28 شخصًا في أعقاب الانفجار المباشر وترك المنطقة المحيطة بمحطة توليد الطاقة ملوثة بالنفايات المشعة. ولا يبدو الأمر كوجهة سياحية مثالية، لكنك ستندهش من عدد الذين سيدفعون نقودًا كثيرة للحصول على فرصة للوقوف في الغرفة التي وقعت فيها الكارثة النووية الأكثر تدميراً في العالم. والحكومة الأوكرانية مستعدة لتحقيق حلمهم.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت السلطات الأوكرانية أنها ستفتح غرفة مراقبة المفاعل أمام الزوار، كجزء من جهد أكبر لتعزيز السياحة في منطقة كارثة تشيرنوبيل. ويقع المبنى تحت قوس فولاذي يبلغ طوله 355 قدمًا ويزن 36000 طن فوق منطقة محددة لمنع تسرب الإشعاع. وهذا وحده يجب أن يجعل الناس يفكرون مرتين قبل المجازفة بالدخول، لكن حقيقة أن الزيارات تقتصر على بضع دقائق فقط لمنع الإشعاع المفرط يمثل أمرا مقلقا للغاية.

وسيقضي السائحون "الشجعان" وقتًا طويلا في ارتداء الملابس الواقية والحصول على مسح ضوئي للإشعاع عند الدخول والخروج أكثر مما سيقضون داخل الغرفة نفسها، وفقًا لعدة تقارير إعلامية.

ويتمثل أكبر تهديد خلال الجولة في الغبار المشع، الذي يقول عمال الصيانة إنه يحتوي على جرعات كبيرة من الإشعاع. ولمنع حدوث ذلك، يقوم العمال برش المنشأة بمواد كيميائية تهدف إلى إبعاد الغبار.

ووصف الدكتور يوري باندازفسكي، الذي درس كارثة تشيرنوبيل وما بعدها على مدى عقود، السياحة في منطقة المفاعل بأنها "خطر لا داعٍ منه". لكن هذه التحذيرات لا يبدو أنها تردع المغامرين، فقد أبلغت شرطة كييف أنها خلال العام الجاري فقط اعتقلت 323 مستكشفًا لأماكن مهجورة حول منطقة الكارثة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 سبتمبر 2018

بن علوي أمام الأمم المتحدة: المنافذ البرية والبحرية والجوية بين عُمان واليمن ستظل مفتوحة

المزيد

20 مارس 2017

من الخطر الشيوعي إلى الخطر الإيراني!!

المزيد

16 فبراير 2019

"QNB": اقتصاد إندونيسيا "لم يخرج بالكامل من دائرة الخطر" رغم انتعاش الروبية أمام الدولار

المزيد

05 أغسطس 2019

فيديو مروع.. شخص يدفع آخر أمام عجلات القطار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة مستعدة لطرح خدمات الجيل الخامس.. وإنشاء 4400 محطة خلال 5 سنوات

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى الصحافة العماني البريطاني في جامعة إكسفورد لزيادة التعاون الأكاديمي

المحليات - أخبار

الحبسي يدشن مبادرة "تأهيل" لتدريب الكوادر الوطنية في مجال التدقيق الداخلي

الاقتصاد - محلي

إشادات باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جامعة السلطان قابوس تقدم 13 توصية لتطوير التشريعات الخاصة بسوق العمل

المحليات - أخبار

تعظيم الفرص التجارية والاستثمارية على رأس أولويات "المنتدى العماني الكوري"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة