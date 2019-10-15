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أذون خزانة بـ 10 ملايين و480 ألف ريال عُماني

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:18 م بتوقيت مسقط

أذون خزانة بـ 10 ملايين و480 ألف ريال عُماني

مسقط - العمانية

 

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 84 من أذون الخزانة الحكومية 10 ملايين و480 ألف ريال عُماني تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من اليوم وحتى 13 نوفمبر المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أمس أن متوسط السعر المقبول بلغ 850ر99، في حين وصل أقل سعر مقبول إلى 850ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 95237ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 95530ر1 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 391ر2 بالمائة للفترة من الخامس عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 141ر3 بالمائة لنفس الفترة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنّ هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

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