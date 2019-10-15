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افتتاح ملتقى «علق» بالعامرات لتشجيع القراءة والكتابة بين أفراد المجتمع

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 06:13 م بتوقيت مسقط

افتتاح ملتقى «علق» بالعامرات لتشجيع القراءة والكتابة بين أفراد المجتمع

 

مسقط - عيسى بن عبدالله القصابي 

نظم مجلس الآباء والأمهات بولاية العامرات حفل افتتاح  ملتقى «علق» برعاية والي العامرات رئيس مجلس الآباء سعادة محمد بن حميد الغباسي، وذلك لتشجيع الطلبة والطالبات على الكتابة وتنميتها، وغرس روح المثابرة والدفع لمواصلة الكتابة والقراءة في شتى علوم المعرفة.

واشتمل حفل  الافتتاح على أوبريت شعري من أداء طالبتين من مدرسة عبيدة واستعراض شامل لأهمية الملتقى  إضافة إلى تقديم  حلقات  عمل حول الكتابة النثرية بفرعيها لغة المخاطبة مع الآخرين  ومحاورة النفس للأستاذة ليلى الحريبية إضافة إلى أنشطة أخرى كتابية حول محاكاة لنصوص أدبية وحلقة عن الشعر الحر من تقديم الشاعر حمود السعدي  وأخرى عن المسرح   من تقديم محمد السعيدي، وقام راعي الحفل بالتجول بين أروقة المعرض المصاحب الذي حوى على مشاركة صالون مداد الثقافي وقسم لمكتبة قراء عمان  وقسم للقارئات الصغار تحت مسمى الفراشات القارئات.

من جانبها قدمت الأستاذة أمل الصخبوري تجربتها القرائية ونبذة مختصرة عن صالون مداد الثقافي وتناولت في حديثها أهمية القراءة في صقل شخصية الفرد، كما وضحت مشرفة الملتقى الأستاذة شيخة الصلتي عن أهمية اختيار محور الكتابة باعتبارها أهم مهارة إذ تعد شكلا مهما من أشكال التواصل وتسمح للمتعلم بترجمة أفكاره إلى كلمات وكذلك تنظيم معلوماته ومعارفه بشكل منظم كذلك وباعتبارها قاعدة مهمة يقاس بها تقدم الطالب وهي ركيزة أساسية في دراسته وكذلك في وظيفته مستقبلاً.

 

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