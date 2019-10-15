البيئة بجنوب الباطنة تنظم ورشة «الإنعاش القلبي» لموظفي الإدارة

الرستاق ـ طالب المقبالي

نظمت إدارة الشؤون المناخية بمحافظة جنوب الباطنة، وبالتعاون مع الجمعية العمانية لطب القلب ورشة عمل لموظفي الإدارة في الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين والإسعافات الأولية.

وشرح كل من الدكتور بدر بن ناصر الزيدي استشاري أول طوارئ أطفال بالمستشفى السلطاني وسماح بنت عبدالله العريمية مدربة معتمدة للإنعاش القلبي الرئوي من الجمعية العمانية لطب القلب، أهم الحالات الطارئة التي قد تواجه الموظفين في حياتهم اليومية كحالات الاختناق وخاصة لدى الأطفال وفقدان الوعي المُفاجئ وعلامات الجلطة الدماغية في دقيقة وحالات ارتخاء اللسان وانسداد مجرى التنفس وماهي الخطوات التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات مع عرض فيديو للطريقة الصحيحة لعملية الإنعاش.

وقد شارك موظفو الإدارة في التمرين على الخطوات الصحيحة للضغطات الصدرية وفتح مجرى التنفس ومساعدة الشخص الذي تعرض للاختناق.

تأتي هذه الورشة ضمن عدة ورش نفذتها الإدارة للموظفين وذلك لرفع مستوى الوعي والتثقيف في مجالات البيئة والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب كيفية التعامل في حالات الطوارئ.