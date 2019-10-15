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جمعية ليفربول تطلق مسابقة (قزحية 2) لهواة صناعة الأفلام القصيرة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 06:11 م بتوقيت مسقط

جمعية ليفربول تطلق مسابقة (قزحية 2) لهواة صناعة الأفلام القصيرة

 

مسقط - الرؤية

 

أطلقت جمعية الطلبة العُمانيين بمدينة ليفربول البريطانية بالتعاون مع جمعية الطلبة العمانيين في بورتلاند النسخة الثانية من مسابقة (قزحية) لهواة تصوير الفيديو والمونتاج من طلبة السلطنة الجامعيين سواءً الدارسين داخل السلطنة أو خارجها.

 حول المسابقة وأهدافها ومضمونها قال ياسر بن مصطفى اللواتي، رئيس جمعية الطلبة العمانيين بمدينة ليفربول، إن مسابقة قزحية هي منصة إعلامية تهدف إلى تعزيز المحتوى الإعلامي العماني، وذلك عبر إيجاد جو تنافسي بين المهتمين بصناعة الأفلام القصيرة الهادفة من الشباب العماني، ومنحهم فرصة لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم واهتماماتهم في هذا المجال.

 

وأضاف اللواتي أنَّ باب المشاركة في المسابقة فتح ابتداء من ١١ أكتوبر إلى ٥ ديسمبر 2019م. ويتنافس فيها المشاركون على أفضل عمل من خلال المراكز الثلاثة الأولى، وتحصل المشاركات الفائزة بالمراكز الأولى على جوائز نقدية.

 وأوضح اللواتي، أنَّ باب المشاركة مفتوح لكافة الطلبة العمانيين الدارسين داخل السلطنة وخارجها من مختلف المراحل الجامعية، وتكون المشاركة بشكل جماعي حيث لا يقل أعضاء فريق العمل الواحد عن ثلاثة طلاب، ويتم تسليم الأعمال المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة www.Quzahiya.com . وستتولى لجنة تحكيم مختصة - سيتم الإعلان عن أعضائها لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي - عملية تقييم وفرز الأعمال.

وتابع أنَّ المشاركين لهم حرية اختيار الموضوع الذي يودون تسليط الضوء عليه، وكذلك حرية اختيار طريقة العرض الأنسب لهم؛ فقد يكون العرض صامتا أو حواريا أو تمثيليا، شريطة الالتزام بالمعايير والشروط العامة للمسابقة والتي ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة.

 

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