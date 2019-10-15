وزير الدولة ومحافظ مسندم يُدشن أكاديمية نادي النهضة لكرة القدم بمحضة

البريمي- سيف المعمري

رعى معالي السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي، وزير الدولة ومُحافظ مسندم حفل تدشين أكاديمية نادي النَّهضة لكرة القدم بولاية محضة، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي، والي محضة، وعدد من مديري العموم والدوائر الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية بمُحافظة البريمي.

من جانبه قال راشد بن سالم الكعبي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه استكمالاً لجهود حكومتنا الرشيدة في رعايتها للشباب علميا وثقافيا ورياضيا، فإننا في شركة فن الجودة الوطنية للمصاعد والسلالم المُتحركة وكجزء من مسؤوليتنا المجتمعية وضعنا في سلم اهتماماتنا تسخير الدعم اللازم، والممكنات التي تدفع بالشباب إلى الاهتمام بمواهبهم وإجادتهم الرياضية.

وأضاف الكعبي أنَّ الشركة تبنت الرعاية الحصرية لأكاديمية كرة القدم بنادي النهضة بولاية محضة، ودفع رسوم المنتسبين لهذه الأكاديمية لمدة ثلاثة أشهر مجانًا، إيمانًا منِّا بحيوية الشباب وحاجتهم المُلحة لإيجاد حواضن رياضية تأخذ بالأساليب العلمية في الإعداد والتأهيل والتدريب، ورفد الوطن بالكفاءات الرياضية الواعدة التي تحقق الغاية النبيلة في حمل راية الوطن عالية خفاقة، وتسمو بعُمان إلى مراتب التقدم.

كما ألقى كل من الشاعرين عبدالله بن حمد الكعبي ومحمد بن خميس الكعبي قصيدتين، ثم أدى شباب فرقة الرزفة الحماسية لوحات تراثية بقيادة الشاعر صالح بن الذيب الكعبي، كما قام معالي السيد راعي الحفل بجولة في ملعب الأكاديمية، وفي ختام الملتقى تم تكريم الشركة الراعية للأكاديمية وتكريم راعي الحفل، كما قام معاليه بقص شريط الافتتاح معلناً تدشين أكاديمية نادي النهضة لكرة القدم بمحضة.