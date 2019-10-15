18% تراجعًا بتداولات سوق مسقط.. و12% زيادة في صافي الاستثمار غير العماني

الرؤية – مريم البادية

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 4017 نقطة تقريبا؛ وربح نقطتين، بنسبة 0.069 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4274 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضًا في قيم التداول إلى 1.278 مليون ريال بنسبة انخفاض 18 في المئة عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة، حيث وصلت خلالها إلى 1.386 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.015 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.75 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 252 ألف ريال وبنسبة 20 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 96 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 156 ألف ريال عماني وبنسبة 12 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6556 نقطة منخفضًا 4 نقاط وبنسبة 0.06 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4333 نقطة منخفضا 14 نقطة وبنسبة تغير 0.33 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1941 نقطة منخفضا 5 نقاط وبنسبة تغير 0.29 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 536 نقطة مرتفعا نقطتين وبنسبة 0.42 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 39 شركة، ارتفعت منها 9 شركات وانخفضت 18 شركة، فيما استقرت أسعار 12 شركة، وتم التداول في 10,979,674 سهما، بعدد صفقات 484 صفقة. وتصدر سهم النهضة للخدمات قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.280 ريال وبنسبة صعود 3 في المئة، فيما حلّ سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.170 ريال وبنسبة تغير 6 في المئة. واعتلى سهم عمان للاستثمار والتمويل صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 482,382 ألف ريال وبنسبة 38 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 3,951,034 سهم وبنسبة 36 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1,026,476 ريالا وبنسبة 80 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 178,190 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة. وبلغ شراء العرب 31,257 ريال وبنسبة 2 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 42,520 ريال وبنسبة 3 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 1,182,263 ريالا وبنسبة 92 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 18,729 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة، وبلغ بيع العرب 23,540 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 53,910 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة.