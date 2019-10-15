الثلاثاء, 15 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

5 منتخبات تشارك في "خليجي 24" بقطر

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 05:07 م بتوقيت مسقط

5 منتخبات تشارك في "خليجي 24" بقطر

 

الرؤية - وليد الخفيف

قالت وكالة الانباء الألمانية، إن منافسات النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" التي سوف تستضيفها الدوحة، ستنطلق بمشاركة 5 منتخبات هي (قطر، والكويت، وعمان، والعراق، واليمن) فيما تجرى قرعة البطولة في 23 أكتوبر الحالي.

ويتولى تنظيم بطولة كأس الخليج العربي الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الرئيس الحالي للاتحاد القطري للعبة

وتتوفر تذاكر البطولة، التي تتواصل منافساتها حتى 9 ديسمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني للبطولة وفي العديد من منافذ بيع التذاكر المنتشرة في أنحاء قطر.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 نوفمبر 2015

الشرطة تشارك في اجتماع خليجي بقطر

المزيد

03 أبريل 2017

جامعة السلطان قابوس تشارك في اجتماع خليجي بقطر

المزيد

20 ديسمبر 2015

وفد من "جمعية المحامين" يشارك في مؤتمر خليجي بقطر

المزيد

06 سبتمبر 2015

منتخبنا للشباب يخسر أمام الكويت في "خليجي 11" بقطر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

وزير الداخلية يناقش مع رؤساء وأعضاء «العليا للانتخابات» الاستعدادات ليوم التصويت

المحليات - أخبار

عائشة السيابية ضمن أكثر 100 شخصية عربية تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية

المحليات - أخبار

20 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث منتجاتها في معرض الغذاء والضيافة

الاقتصاد - محلي

تباين متوسط دخل الأسر العُمانية بين الحضر والقرى.. ومسقط في الصدارة

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة