5 منتخبات تشارك في "خليجي 24" بقطر

الرؤية - وليد الخفيف

قالت وكالة الانباء الألمانية، إن منافسات النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" التي سوف تستضيفها الدوحة، ستنطلق بمشاركة 5 منتخبات هي (قطر، والكويت، وعمان، والعراق، واليمن) فيما تجرى قرعة البطولة في 23 أكتوبر الحالي.

ويتولى تنظيم بطولة كأس الخليج العربي الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الرئيس الحالي للاتحاد القطري للعبة

وتتوفر تذاكر البطولة، التي تتواصل منافساتها حتى 9 ديسمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني للبطولة وفي العديد من منافذ بيع التذاكر المنتشرة في أنحاء قطر.