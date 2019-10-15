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دراسة مدهشة: النحل قادر على العد حتى 5 !

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

أود نيوز 1
أود نيوز 1-3

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اكتشف علماء أن نحل العسل قادر على القيام بعمليات حسابية بسيطة والوصول إلى الإجابة الصحيحة بشكل أسرع إذا تم معاقبتهم عندما يخطئون.

وعلى الرغم من أن النحل لديه أدمغة بحجم بذرة السمسم ونسبة خلايا الدماغ تبلغ 0.01% مقارنة بخلايا دماغ البشر، إلا أن العلماء عندما وضعوا النحل في مواجهة لغز متاهة على شكل حرف"Y"، مع تقديم مكافاة حال الإجابة الصحيحة، وهي ماء بالسكر، وفي المقابل مشروب مر للمخطئ، كانت النتائج مذهلة. وتم تدريب النحل على التمييز بين القيم المختلفة من رقم 1 إلى رقم 5 فقط. وعند تكرار التجربة أكثر من مرة أصبح النحل بارعًا في اختيار الرقم الصحيح على البطاقة بسرعة أكبر عن ذي قبل.

واعتقد العلماء في السابق أن الحشرات كانت من بين مجموعة من الحيوانات قادرة على عد الأشياء في مجموعات من أربعة ولكن ليس أعلى من ذلك.

الآن اكتشف باحثون من جامعة تولوز في فرنسا وجامعة RMIT في أستراليا أن النحل لديه فهم أكثر للحساب الأساسي مما يعتقد، وحتى فهم مفهوم الصفر.

وتم تقديم النحل على جانب واحد من المتاهة مع بطاقة بأربعة أشكال، وعلى الجانب الآخر بطاقة بها عدد من الأشكال من واحد إلى عشرة، لم يكافأ النحل إلا عندما اختاروا البطاقة مع أربعة أشكال.

وتم إعطاء نصف عدد النحل رشفة من مشروب الكينين المر كعقاب عندما لم يختاروا البطاقة بأربعة أشكال. وفوجئ العلماء بأن النحل المعاقب اختار البطاقات الصحيحة في المرة التالية.

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