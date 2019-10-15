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كل يوم أغني لحبيبي

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

كل يوم أغني لحبيبي

 

نعمة الفيتوري| ليبيا

 

مَنْ قال: إن المرأة بعد الخمسين تشيخ؟!

مَنْ قال: إن الخمسينية ليست لديها القدرة على الحب والمشاكسة؟!

 

اسألوا تلك الزوايا في بيتي

كيف ينمو فيها الحب ويتفرع على الجدران؟؟!

وكيف أتسلقها قبلة.. قبلة؟!

 

اسألوا أشعة الشمس التي تتمايل

منتشية وهي في طريقها إلى نوافذي الفرحة

 

اسألوا السقف المبتسم

كيف وصلت إليه ضحكاتنا؟!

كل يوم أغني لحبيبي:

I will always love you

 

يقول حبيبي:

في هذه الزاوية يبدو الحب أكثر

كنت منشغلة بزرع قبلة في زاوية بعيدة

 

وتابع

هناك في المطبخ زاوية مظلمة

لن أخبره أن هذا المكان

سينبت قريباً مواقداً أشعلها بحرارة قلبي

 

ننام ملء القلب

نستعيد نضارتنا كل صباح

نشاكس الورد في حديقتنا نرويه بماء قلبينا

ليفوح عطره في المكان

 

نخترع مزايا لأماكن البيت

هنا كانت القبلة ألذ

من هذه الناحية صوت الريح أكثر هدوءا

تحت النافذة صوت العصافير أكثر وضوحا

هناك في زاوية ما تقام طقوس الحب

نرسم بخطوط الوجه

أمتع اللحظات

نلمسها برفق

نداعبها بشقاوة الأطفال

 

يتشقق العمر من الحزن

فقط عندما نهمل الحب

بحجة التقدم في العمر

 

 

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