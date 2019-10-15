أنْتِ لي نبْضُ الحَشايا

أبو نبراس البوصافي| مسقط

دعَوْنا الموْتَ يأْخُذُنا جمِيعًا

سواسِيَةً إذا حـلَّ الفِراقُ

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مآقي العينِ قدْ زُرِعتْ سيُوفًا

كأنَّ غِمادَها السَّبْعُ الطِّـباقُ

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فلا الأوْصالُ يُعْجبُني حَلاها

ولا الغُزْلانُ في عيْني تُـطاقُ

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سِواكِ فأنْتِ لي نبْضُ الحَشايا

كأنْغامٍ على أُذْنِـي تُـراقُ

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وأنْتِ الشَّمسُ لوْ أرْخَتْ ضِياهَا

وأنتِ القُوتُ في جِسْمي يُساقُ

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وأكتْبُ في الخَلايا بعضَ شِعْري

برِمشٍ قوَّسَتْهُ لَنا الرِّفاقُ

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فَلا مرْحىً بيْـومٍ لسْتِ فيهِ

لَآلئُ كلِّ أيَّـامي مُـحاقُ

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ولا مرْحىً بيـاقوتٍ ودُرٍّ

وفي أوْداجِ منْـزِلِنا اشْتِياقُ

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أخالُ القلْبَ مُـنْزَوِياً بِرُكـْنٍ

وتبْكيهُ الفَراشاتُ العِتاقُ

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سلامٌ اللَّهِ تحمِلُها المَطاياَ

وتُنشِدُها القوافلُ والنِّياقُ

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لكلِّ مُكبَّـلٍ في بحْـرِ حُبٍّ

تعشّى منْ لَواعِجِهِ الوِثاقُ