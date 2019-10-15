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أنْتِ لي نبْضُ الحَشايا

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

أنْتِ لي نبْضُ الحَشايا

 

أبو نبراس البوصافي| مسقط

 

دعَوْنا الموْتَ يأْخُذُنا جمِيعًا

سواسِيَةً إذا حـلَّ الفِراقُ

//

مآقي العينِ قدْ زُرِعتْ سيُوفًا

كأنَّ غِمادَها السَّبْعُ الطِّـباقُ

//

فلا الأوْصالُ يُعْجبُني حَلاها

ولا الغُزْلانُ في عيْني تُـطاقُ

//

سِواكِ فأنْتِ لي نبْضُ الحَشايا

كأنْغامٍ على أُذْنِـي تُـراقُ

//

وأنْتِ الشَّمسُ لوْ أرْخَتْ ضِياهَا

وأنتِ القُوتُ في جِسْمي يُساقُ

//

وأكتْبُ في الخَلايا بعضَ شِعْري

برِمشٍ قوَّسَتْهُ لَنا الرِّفاقُ

//

فَلا مرْحىً بيْـومٍ لسْتِ فيهِ

لَآلئُ كلِّ أيَّـامي مُـحاقُ

//

ولا مرْحىً بيـاقوتٍ ودُرٍّ

وفي أوْداجِ منْـزِلِنا اشْتِياقُ

//

أخالُ القلْبَ مُـنْزَوِياً بِرُكـْنٍ

وتبْكيهُ الفَراشاتُ العِتاقُ

//

سلامٌ اللَّهِ تحمِلُها المَطاياَ

وتُنشِدُها القوافلُ والنِّياقُ

//

لكلِّ مُكبَّـلٍ في بحْـرِ حُبٍّ

تعشّى منْ لَواعِجِهِ الوِثاقُ

 

 

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