بالصور.. أضخم ثمرة أفوكادو في موسوعة جينيس!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت عائلة من هاواي إنها حصلت على شهادة رسمية من موسوعة جينيس للأرقام القياسية تؤكد أن ثمرة الافوكادو التي يملكونها والبالغة 5.6 رطل هي الأثقل على الإطلاق.

وقال مارك وجوليان ولوي بوكيني من كولا في جزيرة ماوي، إنهم التقطوا الأفوكادو من شجرتهم في ديسمبر، وفكروا في أن لديهم منافسًا قياسيًا عالميًا لذلك بدأوا في مراسلة موسوعة جينيس.

وقالت العائلة إنهم استلموا الشهادة الرسمية من موسوعة جينيس هذا الأسبوع. وأضافت العائلة أنه كان لديها سابقا أفوكادو يبلغ وزنها 5.7 رطل، لكنهم لم يتمكنوا وقتها من الحصول على الوثائق الصحيحة لموسوعة جينيس.