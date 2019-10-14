وزير الداخلية يناقش مع رؤساء وأعضاء «العليا للانتخابات» الاستعدادات ليوم التصويت

مسقط - الرؤية

التقى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، أمس الإثنين بفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك بمبنى ديوان عام الوزارة.

واستعرض معالي وزير الداخلية خلال اللقاء ما تقوم به اللجنة من مهام إشرافية، ورقابية لسير العملية الانتخابية، وأدوارها في يوم التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة والمقرر إجراؤه السبت المقبل 19 من أكتوبر الجاري.

كما ناقش الاجتماع عملية التصويت والتي ستكون الأحد 27 من نفس الشهر في كافة مراكز الانتخاب بالسلطنة، وفي ختام اللقاء عبر معالي السيد وزير الداخلية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهود المخلصة التي يقومون بها لإنجاح سير العملية الانتخابية.

كما التقى معاليه بسعادة رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وتطرق إلى ما تؤديه من مهام في تسيير العملية الانتخابية، والاستعدادات الجارية لتصويت الناخبين خارج السلطنة عبر تطبيق التصويت عن بُعد وكذلك الاستعدادات ليوم التصويت الذي سيتم فيه تعميم التصويت الإلكتروني، وفي ختام اللقاء ثمن معالي السيد وزير الداخلية للجنة جهودها لإنجاح الانتخابات .

بعد ذلك التقى معالي السيد وزير الداخلية بسعادة رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات وأعضائها، مشيداً بما تقوم به اللجنة من التوعية بأهمية المشاركة الانتخابية والجهود الإعلامية في إظهار هذا الحدث الوطني بالصورة المشرفة، معبراً عن إشادته بالتغطية الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام .​