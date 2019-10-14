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ممثلة »الفاو« بالسلطنة: مركز جودة الغذاء »خطوة كبيرة« لتعزيز مأمونية الأطعمة

الإثنين 14 أكتوبر 2019 08:35 م بتوقيت مسقط

ممثلة »الفاو« بالسلطنة: مركز جودة الغذاء »خطوة كبيرة« لتعزيز مأمونية الأطعمة

 

مسقط - العمانية

 

أكدت سعادة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »الفاو« بالسلطنة أن الاحتفال باليوم العالمي للغذاء الذي يصادف الـ 16 من شهر أكتوبر من كل عام يعد أبرز المناسبات.

وعلقت سعادة نورة أورابح حداد، على إنشاء وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه «مركز سلامة وجودة الغذاء»، بقولها إن المركز خطوة كبيرة لتحقيق طعام آمن وعالي الجودة للجميع معتبرة هذه الخطوة القيمة دليلا واضحا على التزام الوزارة بضمان صحة المستهلكين في السلطنة.

وأشارت إلى أن سلامة وجودة الأغذية هو أمر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي وأن الفاو تعمل مع شركائها من الجهات المعنية للقضاء على الجوع من خلال الحث على أهمية الغذاء الصحي والمغذي والسليم ذي الجودة العالية.

وقالت ممثلة المنظمة إن مكتب الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو يرحب بالشراكة مع مركز سلامة الغذاء بالسلطنة من خلال برامج التعاون لتعزيز القدرات الوطنية الفنية بالمركز بالإضافة إلى ما توفره الفاو من خبرتها الطويلة في الدعم والتدريب والاستفادة من شبكتها المعرفية العالمية.

وأشارت سعادة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالسلطنة أن هناك تعاونا ملموسا وفعالا بين منظمات الأمم المتحدة الموجودة في السلطنة بما فيها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والثروة السمكية والصحة وأصحاب المصلحة من شتى القطاعات.

 وأوضحت أن هذا التعاون يأتي لتنفيذ مشروع تعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي في السلطنة ويهدف إلى معالجة «العبء المزدوج لسوء التغذية» الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في السلطنة واعتمادها على الواردات الغذائية.

 

 وبينت سعادة ممثلة منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور وهي: زيادة الإنتاج المحلي من الأطعمة المتنوعة الآمنة والمغذية عالية الجودة بمزارع محافظة الباطنة من خلال تحسين العمليات لكل مراحل القيمة المرتكزة على التغذية وتحسين البيئة والسلوكيات الغذائية وزيادة الطلب على مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية الآمنة بالإضافة إلى تعزيز إطار السياسات المنظمة للنظم الغذائية المستدامة والتغذية في السلطنة.

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