اليوم .. وزارة الأوقاف تنظم ندوة توعوية بعنوان "الأم العمانية.. رؤية واقعية ونظرة مستقبلية»

مسقط - الرؤية

تنطلق اليوم الثلاثاء، ندوة ( الأم العمانية .. رؤية واقعية ونظرة مستقبلية)، بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر، والتي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتستمر الندوة لمدة يومين متتاليين، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني .

تناقش الندوة عدة محاور عن الأم العمانية، منها الدور والمسؤولية أما المحور الثاني فسيكون عن المقومات الشخصية والتنموية للأم العمانية، وثالثاً بعنوان "الأم العمانية في ضوء التحديات المعاصرة وسبل تحقيق الاستقرار النفسي والأسري"، أما الرابع فيختص بالتشريعات والقوانين.

يشارك في الندوة نخبة من الباحثات والمفكرات العمانيات اللآتي سيسلطن الضوء على مجموعة من المواضيع التي تهم المرأة، ومن ضمن الأهداف التي ستبرزها الندوة الدور الأساسي للأم كرامة وتكريما من المشرع سبحانه وتعالى.

وتسعى الندوة وإظهار الجوانب العديدة والمهمة التي ستركز على أدوار المرأة العمانية (الأمومة وتنشئة الأجيال) تزامنا مع احتفالات البلاد بيوم المرأة العمانية الموافق 17 من أكتوبر من كل عام. وإبراز المسؤولية التربوية والاجتماعية للأم العمانية، والتركيز على مقومات الأمومة والعوامل المؤثرة فيها.

وتسعى الندوة إلى إكساب الأم العاملة مهارات الحفاظ على التوازن بين أدوارها المهنية والأسرية ولتوعية والارتقاء بمستوى الرعاية والحماية والمشاركة والتمكين للأم وأطفالها وتقديم الدعم والمساندة لهما في جميع المجالات، كما ستتطرق إلى دراسة واقع التشريعات في قوانين الدولة المتعلقة بقضايا الأم والطفولة؛ لتحقيق الاستقرار الأسري والنفسي للأم العمانية.