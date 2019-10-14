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بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية من بينها تعديلات وزارية وإنشاء جهاز للضرائب

الإثنين 14 أكتوبر 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية من بينها تعديلات وزارية وإنشاء جهاز للضرائب

 

مسقط – العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- اليوم الاثنين 10مراسيم سلطانية سامية:

قضى المرسوم السلطاني الأول بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات وتعيين عزة الإسماعيلية وزيرة للتقنية والاتصالات ، وقضى المرسوم الثاني بتعديل اسم وزارة النقل والاتصالات إلى وزارة النقل وتعيين الدكتور أحمد الفطيسي وزيرا للنقل، وقضى المرسوم السلطاني الثالث بإنشاء وزارة شؤون الفنون وتعيين الدكتورة سعاد اللواتية وزيرة للفنون، وقضى المرسوم الرابع بإنشاء جهاز الضرائب ويتبع مجلس الوزراء، وقضى المرسوم السلطاني الخامس باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم وتعيين ابراهيم البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم، وقضى المرسوم السلطاني السادس بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري، و قضى المرسوم السلطاني السابع بتعيين المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ مستشارًا في ديوان البلاط السلطاني، وقضى المرسوم السلطاني الثامن بتعيين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب محافظي البنك المركزي العماني رئيسًا لجهاز الضرائب، وقضى المرسوم التاسع بتعيين المهندس عصام بن سعود بن حارب الزدجالي رئيسًا لبلدية مسقط بمرتبة وزير، وقضى المرسوم السلطاني العاشر بتعيين السيد خليفة بن المرداس محافظًا للبريمي، وأحمد الغساني رئيسًا لبلدية ظفار.

 

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