باقات حصرية لعملاء "قصر البستان" في دار الأوبرا السلطانية

مسقط – الرؤية

يتعاون فندق قصر البستان، ريتز– كارلتون مع دار الأوبرا السلطانية مسقط لتقديم عروض استثنائية صُممت خصيصاً لمحبي الفنون المسرحية والموسيقى. وعبر "لحظات ماريوت بونفوي"، أصبح بإمكان أعضاء برنامج "ماريوت بونفوي" المزايدة والتنافس على 6 باقات حصرية باستخدام نقاط الولاء الخاصة بهم والفوز بتجربة لا تنسى في ربوع الصرح الثقافي الأسر.

ومع تبقي أقل من شهر، يمكن للأعضاء استخدام نقاطهم عبر المنصة الإلكترونية، لحضور حفل الفنانين نجوى كرم ومروان خوري في 14 نوفمبر القادم، أو أوركسترا وكورال مسرح بولشوي في 24 يناير. ولاتقتصر التجربة على حضور الحفلات فحسب، بل تشمل نقلا خاصا من وإلى دار الأوبرا السلطانية مسقط، وشرفة خاصة تطل على المسرح، ولقاءً مميزا مع الفنانين، مع إقامة فاخرة في فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون تشمل وجبة الإفطار.

وقالت كاترين هيرز، مدير عام فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون: يسرنا أن نتعاون مع دار الأوبرا السلطانية مسقط لتقديم خيارات تنسجم مع تفضيلات أعضاء البرنامج ووفق أسلوب يعمّق أواصر العلاقات التي تربطنا. وعبر تصميم تجارب حسيّة مختلفة لأعضائنا مضمونها الثقافة والفنون، نسعى لتقديم مفهوم جديد يرتقي بالإقامة الفندقية إلى مستوى أخر، ويولّد ذكريات تدوم مدى الحياة.

وعبر فلسفته التي تتمحور حول السفر كوسيلة لبناء جسور التواصل بين المجتمعات، يقدّم برنامج "ماريوت بونفوي" محفظةً استثنائيةً من العلامات الفندقية العالمية في 132 دولة ومنطقة حول العالم، مشجعا أعضاءه على مواصلة السفر واستكشاف تجارب مختلفة.

ويقدم فندق قصر البستان، ريتز – كارلتون لضيوفه أيضا باقات حصرية تشمل الإقامة لشخصين في الفندق، ونقل خاص من وإلى دار الأوبرا السلطانية مسقط، وتذكرتين لحضور الحفل الغنائي لنجوى كرم ومروان خوري وأوركسترا ومسرح بولشوي.