بالصور.. تفاصيل أعلى مُصلى في العالم

مكة المكرمة - الوكالات

بدأ البناء في مكة المكرمة لمصلى معلق، هو الأعلى على مستوى في العالم، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، على ارتفاع 161م، وبمساحة إجمالية تقدر بـ400 متر مربع، كي يتسع لأكثر من 200 مصل، وسيتم الانتهاء من المصلى خلال 6 أشهر.

ويقع المصلى على جسر يربط بين برجين في المنطقة، مطلا على طريق الملك عبدالعزيز الموازي، صممت 50% من مساحته لأداء الصلوات، والباقي خدمات.

وخضع الجسر لدراسات طويلة حول مدى تأثير الظواهر المناخية والطبيعية عليه، ، وهو ما استغرق أعواماً من الدراسات والمراجعة والتدقيق، خصوصاً حول أثر حركة الرياح، وتغير درجات الحرارة والزلازل، واختلاف درجة الهبوط وتأثيرها على البرجين اللذين يربط بينهما الجسر، فالهيكل الإنشائي الحديدي أنسب، لأنه أخف وزناً وأكثر مرونة على هذا الارتفاع".

يشار إلى أن هناك جزءا ثابتا من المصلى يتموضع في أحد الأبراج، أما الجزء الآخر فمثبت، إلا أنه مرن يسمح بالحركة بنحو 20 سم، كما أن المصلى هيكل حديدي ولا يوجد به خراسانات.

















