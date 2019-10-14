صحافُ الجّوعِ...!

د. وليد جاسم الزبيدي| العراق.
(إلى ثورة الجياع..)
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هلْ جادَكَ الغيثُ أوْ مرّتْ بكَ الإبِلُ..
مازلتَ صَبّاً ويبكي قُربَكَ الطّلَلُ..
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منْ ذا يودّعُ ركْباً من قبيلتِنا
يحدوهمُ الليلُ والأشعارُ والعِلَلُ..
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يا نائحَ الطّلحِ والنوّاحُ في هرَجٍ
مُذْ عهدِ نوحٍ لنا في نَوْحِنا مثَلُ..
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حيّيتُ سفحكِ والشّطآنُ مجدبةٌ
والحقلُ جُرّفَ والأشجارُ والنّخَلُ..
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لمّا أردتُ أريحُ النّفسَ منْ عَثَرٍ
حتى تطاولَ جُنحٌ طائرٌ خضِلُ..
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أمضيتُ عمراً وفي التّرحالِ أسئلةٌ
عزَّ الجوابُ وقدْ ضاقتْ بنا السُّبُلُ..
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يا مبضعَ الغدرِ، يا أوجاعَ مُحتضِرٍ
كمْ كادني الدّهرُ والأصحابُ والأهَلُ..
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أضحى التّنائي بديلاً عن تقاربِنا
وراهبُ الدّيرِ(بّطّالٌ) ولا شُغُلُ..
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ماذا تقولُ لأفراخٍ تُسائِلُنا
عيْشاً كريماً، فقدْ (داحوا) وقدْ رحلوا..
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كلُّ الدّنانيرِ في الحاناتِ تسكبُها
فوقَ الرؤوسِ، وبينَ الصّدرِ تشتعلُ..
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للزّرعِ تحرقُ حتى لا يكونَ لنا
أمْنٌ وخبزٌ وتفنى السّوقُ والعملُ..
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للغيرِ تفتحُ أبواباً مشرّعةً
كي تحجبَ الشّمسَ عنّا حين ترتحلُ..
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قُلْ لي – بربّكَ - لمْ تشبعْ فقدْ سئمتْ
عشرون حولاً مضتْ لم ينطقِ الجَبَلُ..
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ماذا تريدُ وقدْ شاختْ مطالبُنا
فآحذَرْ فإنّ صحافَ الجوعِ تقتتِلُ..
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ماذا تبقّى وقدْ صَفّرتَ ما بقيتْ
فيها الخزائنُ لا مالٌ ولا وَشَلُ..
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قومٌ إذا الشّرُّ أبدى ناجذيهِ لكم
لا يُمسِكُ الحُرَّ قمعٌ لا ولا الحِيَلُ..