صحافُ الجّوعِ...!

د. وليد جاسم الزبيدي| العراق.

(إلى ثورة الجياع..)

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هلْ جادَكَ الغيثُ أوْ مرّتْ بكَ الإبِلُ..

مازلتَ صَبّاً ويبكي قُربَكَ الطّلَلُ..

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منْ ذا يودّعُ ركْباً من قبيلتِنا

يحدوهمُ الليلُ والأشعارُ والعِلَلُ..

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يا نائحَ الطّلحِ والنوّاحُ في هرَجٍ

مُذْ عهدِ نوحٍ لنا في نَوْحِنا مثَلُ..

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حيّيتُ سفحكِ والشّطآنُ مجدبةٌ

والحقلُ جُرّفَ والأشجارُ والنّخَلُ..

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لمّا أردتُ أريحُ النّفسَ منْ عَثَرٍ

حتى تطاولَ جُنحٌ طائرٌ خضِلُ..

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أمضيتُ عمراً وفي التّرحالِ أسئلةٌ

عزَّ الجوابُ وقدْ ضاقتْ بنا السُّبُلُ..

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يا مبضعَ الغدرِ، يا أوجاعَ مُحتضِرٍ

كمْ كادني الدّهرُ والأصحابُ والأهَلُ..

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أضحى التّنائي بديلاً عن تقاربِنا

وراهبُ الدّيرِ(بّطّالٌ) ولا شُغُلُ..

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ماذا تقولُ لأفراخٍ تُسائِلُنا

عيْشاً كريماً، فقدْ (داحوا) وقدْ رحلوا..

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كلُّ الدّنانيرِ في الحاناتِ تسكبُها

فوقَ الرؤوسِ، وبينَ الصّدرِ تشتعلُ..

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للزّرعِ تحرقُ حتى لا يكونَ لنا

أمْنٌ وخبزٌ وتفنى السّوقُ والعملُ..

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للغيرِ تفتحُ أبواباً مشرّعةً

كي تحجبَ الشّمسَ عنّا حين ترتحلُ..

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قُلْ لي – بربّكَ - لمْ تشبعْ فقدْ سئمتْ

عشرون حولاً مضتْ لم ينطقِ الجَبَلُ..

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ماذا تريدُ وقدْ شاختْ مطالبُنا

فآحذَرْ فإنّ صحافَ الجوعِ تقتتِلُ..

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ماذا تبقّى وقدْ صَفّرتَ ما بقيتْ

فيها الخزائنُ لا مالٌ ولا وَشَلُ..

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قومٌ إذا الشّرُّ أبدى ناجذيهِ لكم

لا يُمسِكُ الحُرَّ قمعٌ لا ولا الحِيَلُ..