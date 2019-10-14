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أَيُلَامُ مَنْ طَلَبَ الْكَرَامةَ والسَّنَى

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:06 ص بتوقيت مسقط

أَيُلَامُ مَنْ طَلَبَ الْكَرَامةَ والسَّنَى

 

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

 

حكمُوا بإِسمكَ أيُّها الإِسلامُ

واستوثقُوا بكَ: حاكمٌ وإمامُ..!

//

لَبِسُوا رداءَ الدِّينِ كَيْمَا يُحْكِمُوا

- ما يشتهونَ مِنَ الْعِبادِ- نِظَامُ

//

وعَتَوْا عُتُوًّا في الخلائقِ كُلَّمَا

خضعُوا لِنَزْوَتِهِمْ، فَذُلَّ كِرامُ!

//

طَلَبَ العِبَادُ الْأَمْنَ مِنْ كُبرَائِهِمْ

لكنْ بَغَوْا في الْعالمينَ وسَامُوا!

//

وَاسْتَمْرَؤُوا الطُّغْيانَ في أحكامِهِمْ

حَلُّوا الَّذي يَهْوُونَ، وهو حرامُ!

//

هَنَؤُوا بِعِيشَتِهِم، وأَلْقَوْا غيرَهُمْ

دَرَكَ الْبَلاءِ، كأنَّ ذاكَ لِزَامُ!

//

وسَقَوْهُمُ "كَأْسَ الْحياةِ بِذِلَّةٍ"

أَهُمُ الْأَكَارِمُ، واْلأَنامُ طِغَامُ؟!

//

"هَرِمَتْ" شُعُوبٌ بالْمَذَلَّةِ لَمْ تَجِدْ

طَعْمَ الْهَنَاءَةِ، والْحَياةُ سِقامُ

//

وبِأُمِّ أَعْيُنِها تَرَى أوطانَها

تُسْبَى وتُنْهَبُ جَهْرَةً وتُضَامُ

//

أَعْيَيْتُمُوها حِيَلةً في عَيْشِها

الصَّبْرُ وَدَّعَها، وفاضَ جُمَامُ

//

ماذا عَسَاها إِنْ صَرَمْتُمْ حَبْلَها

مِنْ كُلِّ رَجْوَى، أو يُحَلُّ قِتَامُ؟!

//

إِلَّا بِأَنْ تَهِبَ الصُّدُورَ رخيصةً

لِلَهِيبِ نَارٍ، إِنْ يُشَبَّ ضِرَامُ!

//

ما الآدَمِيُّ الْحُرُّ في أَطْبَاعِهِ

إلَّا كَوَحشِ الْغَابِ حِينَ يُسَامُ

//

لا شَيْءَ يُسْعِدُ نَفْسَهُ إِلَّا بِمَا

يُبْقِيهِ حُرًّا، عَزَّ ذاكَ مَرَامُ

//

أَيُلَامُ مَنْ طَلَبَ الْكَرَامةَ والسَّنَى

واللهُ أَكْرَمَهُ، فكيفَ يُلَامُ؟!

====

هوامش المعاني:

طغام: أسافل الناس

جمام: ملء الإناء

السنى: الشرف

ضرام: لهيب النار

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