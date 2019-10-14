د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

حكمُوا بإِسمكَ أيُّها الإِسلامُ

واستوثقُوا بكَ: حاكمٌ وإمامُ..!

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لَبِسُوا رداءَ الدِّينِ كَيْمَا يُحْكِمُوا

- ما يشتهونَ مِنَ الْعِبادِ- نِظَامُ

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وعَتَوْا عُتُوًّا في الخلائقِ كُلَّمَا

خضعُوا لِنَزْوَتِهِمْ، فَذُلَّ كِرامُ!

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طَلَبَ العِبَادُ الْأَمْنَ مِنْ كُبرَائِهِمْ

لكنْ بَغَوْا في الْعالمينَ وسَامُوا!

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وَاسْتَمْرَؤُوا الطُّغْيانَ في أحكامِهِمْ

حَلُّوا الَّذي يَهْوُونَ، وهو حرامُ!

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هَنَؤُوا بِعِيشَتِهِم، وأَلْقَوْا غيرَهُمْ

دَرَكَ الْبَلاءِ، كأنَّ ذاكَ لِزَامُ!

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وسَقَوْهُمُ "كَأْسَ الْحياةِ بِذِلَّةٍ"

أَهُمُ الْأَكَارِمُ، واْلأَنامُ طِغَامُ؟!

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"هَرِمَتْ" شُعُوبٌ بالْمَذَلَّةِ لَمْ تَجِدْ

طَعْمَ الْهَنَاءَةِ، والْحَياةُ سِقامُ

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وبِأُمِّ أَعْيُنِها تَرَى أوطانَها

تُسْبَى وتُنْهَبُ جَهْرَةً وتُضَامُ

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أَعْيَيْتُمُوها حِيَلةً في عَيْشِها

الصَّبْرُ وَدَّعَها، وفاضَ جُمَامُ

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ماذا عَسَاها إِنْ صَرَمْتُمْ حَبْلَها

مِنْ كُلِّ رَجْوَى، أو يُحَلُّ قِتَامُ؟!

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إِلَّا بِأَنْ تَهِبَ الصُّدُورَ رخيصةً

لِلَهِيبِ نَارٍ، إِنْ يُشَبَّ ضِرَامُ!

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ما الآدَمِيُّ الْحُرُّ في أَطْبَاعِهِ

إلَّا كَوَحشِ الْغَابِ حِينَ يُسَامُ

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لا شَيْءَ يُسْعِدُ نَفْسَهُ إِلَّا بِمَا

يُبْقِيهِ حُرًّا، عَزَّ ذاكَ مَرَامُ

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أَيُلَامُ مَنْ طَلَبَ الْكَرَامةَ والسَّنَى

واللهُ أَكْرَمَهُ، فكيفَ يُلَامُ؟!

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هوامش المعاني:

طغام: أسافل الناس

جمام: ملء الإناء

السنى: الشرف

ضرام: لهيب النار