أَيُلَامُ مَنْ طَلَبَ الْكَرَامةَ والسَّنَى

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان
حكمُوا بإِسمكَ أيُّها الإِسلامُ
واستوثقُوا بكَ: حاكمٌ وإمامُ..!
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لَبِسُوا رداءَ الدِّينِ كَيْمَا يُحْكِمُوا
- ما يشتهونَ مِنَ الْعِبادِ- نِظَامُ
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وعَتَوْا عُتُوًّا في الخلائقِ كُلَّمَا
خضعُوا لِنَزْوَتِهِمْ، فَذُلَّ كِرامُ!
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طَلَبَ العِبَادُ الْأَمْنَ مِنْ كُبرَائِهِمْ
لكنْ بَغَوْا في الْعالمينَ وسَامُوا!
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وَاسْتَمْرَؤُوا الطُّغْيانَ في أحكامِهِمْ
حَلُّوا الَّذي يَهْوُونَ، وهو حرامُ!
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هَنَؤُوا بِعِيشَتِهِم، وأَلْقَوْا غيرَهُمْ
دَرَكَ الْبَلاءِ، كأنَّ ذاكَ لِزَامُ!
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وسَقَوْهُمُ "كَأْسَ الْحياةِ بِذِلَّةٍ"
أَهُمُ الْأَكَارِمُ، واْلأَنامُ طِغَامُ؟!
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"هَرِمَتْ" شُعُوبٌ بالْمَذَلَّةِ لَمْ تَجِدْ
طَعْمَ الْهَنَاءَةِ، والْحَياةُ سِقامُ
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وبِأُمِّ أَعْيُنِها تَرَى أوطانَها
تُسْبَى وتُنْهَبُ جَهْرَةً وتُضَامُ
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أَعْيَيْتُمُوها حِيَلةً في عَيْشِها
الصَّبْرُ وَدَّعَها، وفاضَ جُمَامُ
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ماذا عَسَاها إِنْ صَرَمْتُمْ حَبْلَها
مِنْ كُلِّ رَجْوَى، أو يُحَلُّ قِتَامُ؟!
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إِلَّا بِأَنْ تَهِبَ الصُّدُورَ رخيصةً
لِلَهِيبِ نَارٍ، إِنْ يُشَبَّ ضِرَامُ!
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ما الآدَمِيُّ الْحُرُّ في أَطْبَاعِهِ
إلَّا كَوَحشِ الْغَابِ حِينَ يُسَامُ
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لا شَيْءَ يُسْعِدُ نَفْسَهُ إِلَّا بِمَا
يُبْقِيهِ حُرًّا، عَزَّ ذاكَ مَرَامُ
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أَيُلَامُ مَنْ طَلَبَ الْكَرَامةَ والسَّنَى
واللهُ أَكْرَمَهُ، فكيفَ يُلَامُ؟!
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هوامش المعاني:
طغام: أسافل الناس
جمام: ملء الإناء
السنى: الشرف
ضرام: لهيب النار