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وسيلة غريبة للانتقام: يسرق 159 مقعدًا من الدراجات! (فيديو)

الأحد 13 أكتوبر 2019 10:50 م بتوقيت مسقط

أود نيوز 1-1

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل يبلغ من العمر 61 عاماً من أوتا وارد في طوكيو بزعم سرقة ما لا يقل عن 159 مقعدا للدراجات، كوسيلة غريبة للانتقام من مقعده المسروق في العام الماضي.

وأظهرته كاميرات المراقبة وهو يرفع مقعد لدراجة شخص ما ويضعه في سلة دراجته وينصرف. لسوء الحظ اتصل الضحية بالشرطة التي بدأت التحقيق في السرقة البسيطة. وداهمت الشرطة منزل أكيو هاتوري بعد التعرف عليه من كاميرات المراقبة، وعثروا على مجموعة من المقاعد تصل إلى 159 واحداً.

الأكثر غرابة أنه عند سؤال هاتوري عن السرقات، قال إنه في الصيف الماضي سُرق مقعد دراجته وشعر بخيبة أمل كبيرة لدرجة انه أراد أن يشعر الآخرون بألمه. لذلك فبدلا من الإبلاغ عن السرقة تحول هو بنفسه إلى سارق مقاعد دراجات.

 

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