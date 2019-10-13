عمدة ولاية مكسيكية لم يستطع حضور فعالية.. فأرسل "صورته"!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أثار مويسيس أغيلار توريس عمدة بلدة في ولاية تشياباس المكسيكية، غضب ناخبيه بعدما أرسل "صورة مجسمة" له إلى فعالية للخدمات الصحية المحلية، دون أن يكلف نفسه عناء الحضور.

وانتشرت صور الحاضرين الحقيقيين- الذين يتقدمون لالتقاط صور مع قطع من الورق المقوى للعمدة- على وسائل التواصل الاجتماعي المكسيكية لعدة أيام، مما أثار انتقادات وتعليقات ساخرة.

وأفادت تقارير صحفية بخيبة أمل موظفي الخدمات الصحية المحلية الذين حضروا الحدث على أمل لقاء توريس. وبدلاً من ذلك، اضطروا إلى التقاط صور مع قطع من الورق المقوى لصورته. ويمكن كتابة أي أسئلة أو طلبات على قطع من الورق وتسليمها إلى موظفي قاعة المدينة.

وعلى الرغم من مواجهة الانتقادات في وسائل الإعلام حاولت إدارة توريس التركيز على الموضوع بشكل إيجابي وهو "حرصه على التواجد في كل الفعاليات"!