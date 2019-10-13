بالصور.. كلب يثير الجدل بـ"عيونه البشرية"!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أحدث كلب يدعى "نوري" ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عيونه التعبيرية وابتسامته اللطيفة، والتي وصفها الكثيرون بأنها تشبه ابتسامة الإنسان بصورة كبيرة.

ويقول كيفين هوربليس وتيفاني نغو (مالكا الكلب) إنهما على مر السنين اعتادا على ردود أفعال ممن يقابلوا نوري. لكن ظهر الاهتمام الواسع عندما نشرت صور لوجه نوري الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كيفن البالغ من العمر 33 عامًا لـ"كاترز نيوز": "عندما كان جروًا، وكنا نذهب إلى أي مكان كان الناس ينهالون علينا بالأسئلة". وأضاف "لقد أصبحت الأسئلة أقل تكرارا مع تقدمه في السن، لكننا لا نزال نسمع في كثير من الأحيان عن الشكل الإنساني لوجهه وعيونه".

وعبر العديد من الأشخاص الذين شاهدوا صورًا لنوري على وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم تصديقهم أن عيونه وابتسامته حقيقية، حتى إن البعض يدعون أن مالكيه استخدموا تطبيق تبديل الوجه للوصول إلى هذا الشكل.