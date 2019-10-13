الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالصور.. كلب يثير الجدل بـ"عيونه البشرية"!

الأحد 13 أكتوبر 2019 10:33 م بتوقيت مسقط

أود نيوز 2
أود نيوز 2-2

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أحدث كلب يدعى "نوري" ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عيونه التعبيرية وابتسامته اللطيفة، والتي وصفها الكثيرون بأنها تشبه ابتسامة الإنسان بصورة كبيرة.

ويقول كيفين هوربليس وتيفاني نغو (مالكا الكلب) إنهما على مر السنين اعتادا على ردود أفعال ممن يقابلوا نوري. لكن ظهر الاهتمام الواسع عندما نشرت صور لوجه نوري الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كيفن البالغ من العمر 33 عامًا لـ"كاترز نيوز": "عندما كان جروًا، وكنا نذهب إلى أي مكان كان الناس ينهالون علينا بالأسئلة". وأضاف "لقد أصبحت الأسئلة أقل تكرارا مع تقدمه في السن، لكننا لا نزال نسمع في كثير من الأحيان عن الشكل الإنساني لوجهه وعيونه".

وعبر العديد من الأشخاص الذين شاهدوا صورًا لنوري على وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم تصديقهم أن عيونه وابتسامته حقيقية، حتى إن البعض يدعون أن مالكيه استخدموا تطبيق تبديل الوجه للوصول إلى هذا الشكل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 فبراير 2019

بالصور.. "الطفل القرد" يثير الجدل في الهند

المزيد

09 مايو 2017

بالصور.. "ميسي الإيراني" يثير الجدل

المزيد

15 يونيو 2016

(سيلفي2) يثير الجدل

المزيد

17 نوفمبر 2017

توأم يثير الجدل في أمريكا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات يزيد على 29.182 مليون برميل في سبتمبر

الاقتصاد - محلي

بدء سريان تعديلات "لائحة السياحة" اليوم.. وفرض 4% رسوما على المنشآت السياحية

الاقتصاد - محلي

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار رعدية وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة