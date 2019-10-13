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اللقاء يُحظى باهتمام إعلامي كبير

الصحافة القطرية تحذّر «العنابي» من خطر الأحمر قبل المواجهة المرتقبة

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:59 م بتوقيت مسقط

الصحافة القطرية تحذّر «العنابي» من خطر الأحمر قبل المواجهة المرتقبة

 

الرؤية- أحمد السلماني

يسابق الأشقاء في قطر الزمن من أجل الوصول للجاهزية المثلى لمواجهة الأحمر ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم والنهائيات الآسيوية.

ويتصدر المنتخب القطري المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن منتخبنا الذي لعب مباراتين فيما لعب العنابي 3 مباريات حقق خلالها الفوز على أفغانستان وبنجلادش وتعادل مع الهند، فيما تفوق الأحمر على الهند وأفغانستان ليحقق العلامة الكاملة.

وتنتظر جماهير البلدين بشغف اللقاء الذي يفك ارتباط الصدارة بين المنتخبين في أول اختبار حقيقي للمنتخبين وخاصة الأحمر لتقييم إمكانيات لاعبيه وإدارة مدربه الهولندي كومان للمباراة من النواحي التكتيكية والخططية وهو يواجه بطل آسيا.

وتناولت صحيفة الشرق القطرية المباراة تحت عنوان «الأدعم جاهز بالقوة الضاربة» فيما أوردت الراية في صدر صفحاتها عنوانا قالت فيه "العنابي يضع لمساته الأخيرة لمواجهة عمان" وأكدت على أهمية مباراة عمان كون الفوز فيها يوسع الفارق بين المنتخبين، ويدفعه خطوة مهمة نحو التأهل المباشر إلى نهائيات آسيا 2023 بالصين.

أمّا موقع "آس إربيا" الإلكتروني والذي يبث من قطر أورد في موقعه عنوانا قال فيه "أول مباراة دولية على استاد الجنوب" أما مجلة استاد الدوحة فقالت إنّ المباراة تحظى بأهمية بالغة بالنسبة للعنابي الذي يتطلع إلى تحقيق فوز يوسع به الفارق عن المنتخب العماني إلى أربع نقاط كاملة، ما يجعله يضمن البقاء في الريادة في حال الغياب عن الجولة المقبلة الخامسة عندما يلعب الأحمر مباراته الرابعة في المجموعة، حيث سيستقبل المنتخب البنغالي في مباراة ستكون حتماً في متناول الأحمر.

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