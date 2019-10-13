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اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تُشارك في اجتماع "مجموعة عمل وارسو" بواشنطن

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تُشارك في اجتماع "مجموعة عمل وارسو" بواشنطن

مسقط- الرؤية

شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في اجتماع «مجموعة عمل وارسو» المعنية بحقوق الإنسان، والذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة أكثر من 40 وفدًا من مختلف أنحاء العالم.

وركز الاجتماع على حقوق المرأة، ودعم الأمن والسلام العالمي، والجهود الوطنية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة بفعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة التعاون في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومجموعة عمل وارسو عبارة عن مُبادرة أطلقتها الولايات المتحدة وبولندا في فبراير الماضي لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، وتتألف من سبع مجموعات عمل على مستوى الخبراء، تعمل على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تعددية الأطراف التي تزيد من عمق التعاون الإقليمي والعالمي، وقد مثل اللجنة في هذا الاجتماع المهندس حمود بن سالم السنيدي عضو اللجنة.

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