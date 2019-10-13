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كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

الأحد 13 أكتوبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

عواصم - الوكالات

إعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات ومعدات عسكرية دفاعية إلى السعودية بطلب من الرياض، لسد الثغرات الدفاعية وصد وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة صغيرة الحجم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن راتب الجندي الواحد من تلك القوة يبدأ من 25 ألف دولار شهريا، وهناك بعض الضباط يتجاوز راتبهم 100 ألف دولار، هذا بخلاف الإدارة الأمريكية والإمكانيات العسكرية التي ستعمل في هذا الإطار.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، نشر نحو 3 آلاف جنديا إضافيا في المملكة العربية السعودية في إطار رد الفعل على قصف المنشآت النفطية في 14 سبتمبر.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان: "بناء على طلب من القيادة المركزية الأميركية، أذن وزير الدفاع الأميركي مارك إيسبر بنشر قوات أميركية إضافية ومعدات أخرى في المملكة العربية السعودية: سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد ، ونظام واحد "ثاد

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السعوديين وافقوا على تمويل عملية نشر القوات. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي في إطار العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية“. ".

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