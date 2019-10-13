الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"أوكسيدنتال عُمان" تكرم الطلاب المجيدين في أدم

الأحد 13 أكتوبر 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

"أوكسيدنتال عُمان" تكرم الطلاب المجيدين في أدم

أدم - الرؤية

رعتْ أوكسيدنتال عُمان حفل تكريم المجيدين من طلاب المدارس والموهوبين في ولاية أدم بمحافظة الداخلية، تحت رعاية سعادة الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي أمين عام مجلس الشورى، وبحضور بن خلفان البوسعيدي نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية والمسؤولية الاجتماعية ممثلا لـ"أوكسيدنتال عُمان".

وتأتي هذه الرعاية للعام الثاني على التوالي من خلال تعاون أوكسيدنتال عُمان مع وزارة التربية والتعليم -ممثلة بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة الداخلية- لتكريم 196 طالبا وطالبة من المجيدين في التحصيل الدراسي وفي مجالات الأنشطة الطلابية من 13 مدرسة بأرجاء ولاية أدم. وإلى جانب شهادات التقدير، حصل الطلاب المكرمين على أجهزة لابتوب لتعزيز مهاراتهم وتحصيلهم الدراسي، وتوسيع معارفهم وآفاق التعلم.

وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، نظَّمت أوكسيدنتال عُمان في وقت سابق من العام الجاري حفلا للاحتفاء بإنجازات 100 من الطلاب المتفوقين دراسيا في شهادة الدبلوم العام من مختلف أرجاء السلطنة.

وقال سيف بن خلفان البوسعيدي نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية والمسؤولية الاجتماعية من أوكسيدنتال عُمان: تلتزم أوكسيدنتال عُمان التزاما راسخا بالتنمية المستدامة للشباب في السلطنة، خاصة في دعم التقدم التعليمي في مجتمعاتنا المحلية. وفيما نكرّم الطلاب، نشجعهم على مواصلة العمل الجيد ومواصلة الابتكار والتميز طوال حياتهم الأكاديمية.

وتأتي هذه الرعاية ضمن التزام أوكسيدنتال عمان على المدى الطويل؛ من أجل تعزيز الأواصر مع المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز التي تعمل بها، وفي كافة أرجاء السلطنة، علاوة على تعزيز هذه المبادرات للشراكات الإستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 مايو 2018

"أوكسيدنتال عمان" تكرم الطلاب المتميزين في أدم

المزيد

14 مايو 2015

السيابية تكرم 400 من الطلاب المجيدين بسمائل

المزيد

21 مايو 2015

مدرسة السعيدية بصلالة تكرم الطلاب المجيدين

المزيد

14 مايو 2015

مدرسة أم ورقة الأنصارية تكرم الطلاب المجيدين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار رعدية وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى

المحليات - أخبار

طلابنا يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي

المحليات - أخبار

العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

الاقتصاد - محلي

السلطنة تسند مناقصة إعادة تأهيل مبنى "بيت العجائب" بزنجبار لشركة إيطالية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة