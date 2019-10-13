"أوكسيدنتال عُمان" تكرم الطلاب المجيدين في أدم

أدم - الرؤية

رعتْ أوكسيدنتال عُمان حفل تكريم المجيدين من طلاب المدارس والموهوبين في ولاية أدم بمحافظة الداخلية، تحت رعاية سعادة الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي أمين عام مجلس الشورى، وبحضور بن خلفان البوسعيدي نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية والمسؤولية الاجتماعية ممثلا لـ"أوكسيدنتال عُمان".

وتأتي هذه الرعاية للعام الثاني على التوالي من خلال تعاون أوكسيدنتال عُمان مع وزارة التربية والتعليم -ممثلة بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة الداخلية- لتكريم 196 طالبا وطالبة من المجيدين في التحصيل الدراسي وفي مجالات الأنشطة الطلابية من 13 مدرسة بأرجاء ولاية أدم. وإلى جانب شهادات التقدير، حصل الطلاب المكرمين على أجهزة لابتوب لتعزيز مهاراتهم وتحصيلهم الدراسي، وتوسيع معارفهم وآفاق التعلم.

وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، نظَّمت أوكسيدنتال عُمان في وقت سابق من العام الجاري حفلا للاحتفاء بإنجازات 100 من الطلاب المتفوقين دراسيا في شهادة الدبلوم العام من مختلف أرجاء السلطنة.

وقال سيف بن خلفان البوسعيدي نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية والمسؤولية الاجتماعية من أوكسيدنتال عُمان: تلتزم أوكسيدنتال عُمان التزاما راسخا بالتنمية المستدامة للشباب في السلطنة، خاصة في دعم التقدم التعليمي في مجتمعاتنا المحلية. وفيما نكرّم الطلاب، نشجعهم على مواصلة العمل الجيد ومواصلة الابتكار والتميز طوال حياتهم الأكاديمية.

وتأتي هذه الرعاية ضمن التزام أوكسيدنتال عمان على المدى الطويل؛ من أجل تعزيز الأواصر مع المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز التي تعمل بها، وفي كافة أرجاء السلطنة، علاوة على تعزيز هذه المبادرات للشراكات الإستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.