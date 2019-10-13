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"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

الأحد 13 أكتوبر 2019 12:39 م بتوقيت مسقط

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تزايد فرص تدفق السحب و هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على المناطق الساحلية لمحافظات الوسطى وظفار و جنوب الشرقية من مساء اليوم وحتى يوم غد.

وأضافت بأن الطقس صحو إلى غائم جزئيا على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية – وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة .

وأشارت إلى احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، مع وجود تنبيه بتدني مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، مع رياح هابطة نشطة أثناء هطول الأمطار الرعدية.

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