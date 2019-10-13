عفاف عطا الله (حنين العربي)| فلسطين
أنا يا صديقةُ متعبٌ بنسائي
فلترحمي ما ظلّ من أشلائي
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مزّقتُ قَلْبِي بَيْنهنّ فلمْ أَجِدْ
إلّا اشتعالاً زَادَ فِي الأحشاءِ
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ومَدَحْتُ كلّ مَلِيحةٍ وسَقَيْتُها
عذْبَ الكَلامِ.. بسكْرَةِ الصّهْبَاءِ
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حَتّى الدّمِيمَة ما بَخِلْتُ بِمَدْحِها
حَسْبِي بِذَاكَ تَنَاسُلَ الأسْمَاءِ
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لا تَعْجَبِي مِنّي فَتِلكَ طَبِيعَتِي
تَجْرِي الذّكورَةُ فيّ ..مِلء دِمَائِي
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رُوحِي تَرِقُ لِكُلّ أُنْثَى..شَاعرٌ
أَوَمَا سَمِعتِ..بِرقّةِ الشُّعراءِ؟
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لِي فِي بِقَاعِ الأرْضِ ألفُ عَشِيقَةٍ
لَمْ أجْفُهُنّ..لأجْلِهَا ..حَسْنَائِي
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أَهْلُ الهَوَى.. يَتوَاترُونَ حِكَايَتِي
لتَفَرّدي..لتَسَيّدي .. وَوفَائِي
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أنَا يَا صَدِيقَةُ لَمْ أَزَلْ مُتَعَطّشاً
عِشْقاً وَإِنْ أَغْرَقْتِها.. بيدائِي