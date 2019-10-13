عفاف عطا الله (حنين العربي)| فلسطين

أنا يا صديقةُ متعبٌ بنسائي

فلترحمي ما ظلّ من أشلائي

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مزّقتُ قَلْبِي بَيْنهنّ فلمْ أَجِدْ

إلّا اشتعالاً زَادَ فِي الأحشاءِ

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ومَدَحْتُ كلّ مَلِيحةٍ وسَقَيْتُها

عذْبَ الكَلامِ.. بسكْرَةِ الصّهْبَاءِ

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حَتّى الدّمِيمَة ما بَخِلْتُ بِمَدْحِها

حَسْبِي بِذَاكَ تَنَاسُلَ الأسْمَاءِ

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لا تَعْجَبِي مِنّي فَتِلكَ طَبِيعَتِي

تَجْرِي الذّكورَةُ فيّ ..مِلء دِمَائِي

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رُوحِي تَرِقُ لِكُلّ أُنْثَى..شَاعرٌ

أَوَمَا سَمِعتِ..بِرقّةِ الشُّعراءِ؟

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لِي فِي بِقَاعِ الأرْضِ ألفُ عَشِيقَةٍ

لَمْ أجْفُهُنّ..لأجْلِهَا ..حَسْنَائِي

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أَهْلُ الهَوَى.. يَتوَاترُونَ حِكَايَتِي

لتَفَرّدي..لتَسَيّدي .. وَوفَائِي

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أنَا يَا صَدِيقَةُ لَمْ أَزَلْ مُتَعَطّشاً

عِشْقاً وَإِنْ أَغْرَقْتِها.. بيدائِي