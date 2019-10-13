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رُوحِي تَرِقُ لِكُلّ أُنْثَى

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

رُوحِي تَرِقُ لِكُلّ أُنْثَى

 

عفاف عطا الله (حنين العربي)| فلسطين

 

أنا يا صديقةُ متعبٌ بنسائي

فلترحمي ما ظلّ من أشلائي

//

مزّقتُ قَلْبِي بَيْنهنّ فلمْ أَجِدْ

إلّا اشتعالاً زَادَ فِي الأحشاءِ

//

ومَدَحْتُ كلّ مَلِيحةٍ وسَقَيْتُها

عذْبَ الكَلامِ.. بسكْرَةِ الصّهْبَاءِ

//

حَتّى الدّمِيمَة ما بَخِلْتُ بِمَدْحِها

حَسْبِي بِذَاكَ تَنَاسُلَ الأسْمَاءِ

//

لا تَعْجَبِي مِنّي فَتِلكَ طَبِيعَتِي

تَجْرِي الذّكورَةُ فيّ ..مِلء دِمَائِي

//

رُوحِي تَرِقُ لِكُلّ أُنْثَى..شَاعرٌ

أَوَمَا سَمِعتِ..بِرقّةِ الشُّعراءِ؟

//

لِي فِي بِقَاعِ الأرْضِ ألفُ عَشِيقَةٍ

لَمْ أجْفُهُنّ..لأجْلِهَا ..حَسْنَائِي 

//

أَهْلُ الهَوَى.. يَتوَاترُونَ حِكَايَتِي

لتَفَرّدي..لتَسَيّدي ..  وَوفَائِي

//

أنَا يَا صَدِيقَةُ لَمْ أَزَلْ مُتَعَطّشاً

عِشْقاً وَإِنْ أَغْرَقْتِها.. بيدائِي

 

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