الوهيبي: "أيام مجلس التعاون" تعكس حرص السلطنة على حماية مكتسبات المسيرة الخليجية

مسقط - العمانية

قال سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي رئيس دائرة مكتب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إن فعاليات "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، التي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 23 من أكتوبر الجاري في مسقط وبعض محافظات السلطنة، جاءت على ضوء قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في عام 2014 لتعريف المواطن الخليجي بإنجازات المجلس وما حققه في مختلف الميادين.

وأشار سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إلى الخطوات التي أنجزها المجلس وصولا إلى تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء وقرارات العمل المشترك في هذا الجانب. وأوضح أنّ السلطنة تستضيف فعاليات أيام مجلس التعاون كونها تترأس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، مؤكدًا حرص حكومة السلطنة على الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون وإنجازاته، مبينًا أنّ فعاليات أيام مجلس التعاون تستهدف الجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بمختلف شرائحهم وفئاتهم والجهات المعنية. ولفت إلى أنّ الأيام تتضمن إقامة الندوات وحلقات العمل والمحاضرات والمعارض. وبيّن سعادته أنّ الفعاليات تتمحور حول مسيرة المجلس وإنجازاته في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية وشؤون البيئة وتتضمن حلقة عمل بعنوان "نظرة شمولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون" ستعمل على التعريف بمزايا وحقوق وأنظمة وقوانين الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المعنية بهذه الفئة، كما سيقام على هامش الأيام معرض "صون الطبيعة.. أساس لتحقيق التنمية المستدامة"، والذي سيقدم تعريفًا باتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس.

وتقدم فعاليات أيام مجلس التعاون تعريفًا بالعمل الخليجي المشترك وإنجازاته من عبر التعليم بالترفيه سعيًا إلى إبراز الإنجازات التي تحققت في قطاع شؤون الإنسان والبيئة من خلال مشاركة الشركات الطلابية. ويقام ضمن الفعاليات ماراثون توعوي صحي بولايتي المصنعة وصحار الهدف منه تعزيز مفهوم الصحة والتعريف بأهمية ممارسة رياضة المشي وفوائدها، كما يقام ملتقى حديقة القرم وهو عبارة عن جولة بقوارب التجديف وجولات مشي علمية داخل المحمية لتنظيفها من المخلفات والنباتات الغازية ويتضمن معرضا مصغرا للمشاريع البيئية.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار سعادته إلى أنّ الفعاليات تتضمن ندوة حول "مسيرة مجلس التعاون.. قصص نجاح ورؤى تطويرية"، وستعرض تجارب اقتصادية خليجية يقدمها رجال ورواد أعمال من السلطنة، إلى جانب ندوة حول الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأخرى حول "آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة الخليجية"، والتي ستقدم تعريفًا بطبيعة عمل مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتنشر الوعي بين المصنعين الخليجيين والأطراف ذوي العلاقة بعمل المكتب وتعرف بالدور الذي قام به المكتب في إثراء سوق المحامين الخليجيين وبالدور الاقتصادي والمحاسبي في مجال التجارة الدولية.

وتنظم ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون ندوة حول "قرارات العمل الخليجي المشترك"، وستعرف بالإنجازات والإحصائيات الاقتصادية والتنموية بدول التعاون. وتشتمل الفعاليات على لقاء مفتوح يتناول الجوانب الاقتصادية بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، يتم خلاله التعريف بالقرارات والمشاريع التكاملية الخليجية وتبادل المرئيات حولها. ومن هذه الفعاليات كذلك "ملتقى محمية أضواء النجوم" والذي ستحتضنه ولاية الحمراء، وسيتم خلاله تقديم شرح لأنواع التلسكوبات، كما سيتم عمل رصد فلكي لكوكبي المشتري وزحل، فضلا عن محاضرة حول قرارات العمل المشترك في الجوانب البيئية وصون الطبيعة.