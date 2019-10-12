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رئيس الشيشان يجبر شابا على الاعتذار.. والسبب: حفل زفاف!

السبت 12 أكتوبر 2019 11:24 م بتوقيت مسقط

رئيس الشيشان يجبر شابا على الاعتذار.. والسبب: حفل زفاف!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يُعرف الرجال في الشيشان بتمسكهم بتقاليد ذكورية، وهذه صورة تحرص السلطات على الحفاظ عليها، لذا فإن أي شيء يهدد بإلحاق الضرر بهذه الصورة والتي تحققت بشق الأنفس يجب التعامل معها بحزم، وأدرك شاب شيشاني ذلك بعد بكاءه في حفل زفاف شقيقته، على ذكر موقع أوديتي سنترال.

ووفقًا للمؤرخ زليمخان موساييف، فإن إظهار المشاعر العامة في حفلات الزفاف الشيشانية أمر غير وارد، حتى بين النساء، لذلك عندما ظهر شريط فيديو لشاب يذرف الدموع في حفل زفاف أخته على وسائل التواصل الاجتماعي، غضب الكثير من الأشخاص. ورأى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن هذا يعد انتهاكا للعادات والتقاليد الشيشانية لذلك أمر بالتعرف على الجاني وأجبره على الاعتذار عن إظهاره مشاعر مفرطة.

ولم يكن يجب على الشاب أن يكون حاضراً في حفل زفاف أخته حسب التقاليد الشيشانية، وعُرف بعد ذلك أنه أُجٌبر على تسجيل اعتذار بالفيديو لرمضان قاديروف، والذي تمت مشاركته لاحقًا على انستجرام والشبكات الاجتماعية الأخرى. وفي الفيديو يعتذر "الجاني" عن "انتهاك آداب الشيشان في المناسبات العامة"، من خلال حضور حفل الزفاف وعرض مشاعره.

وفي الفيديو، يشرح الشيشاني الشاب أنه لم يستطع التحكم في دموعه في حفل زفاف أخته، لأنه "لا يريد السماح لها بالرحيل".

وعلى الرغم من الاعتقاد بأن قاديروف والشيشانيين الآخرين يحاولون الفوز بنقاط سياسية من خلال التمسك بالقيم التقليدية لهذا البلد، إلا أن الكثيرين أدانوا هذا النهج وادعوا أن الشاب تعرض للتخويف حتى يظهر في ذلك الفيديو.

ومن المثير للاهتمام أن وجود أفراد من أسرة العروس في حفلات الزفاف، أو إظهار المشاعر العلنية في مثل هذه الأحداث لا يخالف القانون في الشيشان، لكن يتعارض مع التقاليد.

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