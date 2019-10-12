تعزيز معارف الشباب الكوري بالتاريخ العماني

مسقط - الرؤية

في إطار نهج الدبلوماسية العامة لسفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية كوريا، استضافتْ السفارة طلابَ الأكاديمية الدبلوماسية للشباب؛ وذلك بالتعاون مع المؤسسة الثقافية الكورية.

وقالَ سَعَادة مُحمَّد بن سالم الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية كوريا، إنَّ الملتقى يأتي في إطار برنامج الدبلوماسية العامة الذي أطلقته السفارة هذا العام، والذي يهدف للتعريف بالسلطنة والترويج السياحي والاستثماري؛ سعيًا لتعزيز آفاق التعاون بين السلطنة وجمهورية كوريا. وقدَّم الطالب ماجد بن محمد الحارثي عرضًا مرئيًّا؛ تحدث فيه عن الجوانب التاريخية والحضارية والثقافية لعُمان؛ حيث أكَّد أهمية الموقع الجغرافي الإستراتيجي للسلطنة وتطرق إلى الدور العماني في الملاحة البحرية والتجارة العالمية، كما تحدث عن طريق الحرير وقوافل اللبان على امتداد العصور. واستعرض ملامح النهضة الحديثة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والمعالم السياحية التي تزخر بها السلطنة، وما يتصل بالعلاقات العمانية-الكورية، والتجربة العمانية في تطبيق منهج التفاهم والتسامح والتعايش في المجتمع متعدد الثقافات والأديان، ودورها في الحوار ونشر قيم المحبة والسلام.

وشاهدَ الحضورُ خلال الملتقى فنون العمارة العمانية مُجسَّدة في مبنى السفارة، وتجوَّلوا في متحفها الذي يزخَر بالمعروضات التراثية واللوحات الفنية ولوحات الخط العربي والمخطوطات والكتب المختلفة، كما تعرف الحضور على الضيافة العمانية.