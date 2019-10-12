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"غرفة البريمي" تسيّر وفدا تجاريا لأوكرانيا.. وتوقع مذكرة تعاون مع بيرياتين

السبت 12 أكتوبر 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

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جانب من التوقيع على مذكرة تعاون مع مجلس مقاطعة بيرياتين
جانب من التوقيع على مذكرة تعاون مع مجلس مقاطعة بيرياتين2
جانب من زيارة الوفد لمصنع مياه (1)
جانب من زيارة الوفد لمصنع مياه (2)
جانب من زيارة مدينة بيلي تسريكف
جانب من زيارة مدينة بيلي تسريكف2
جانب من زيارة مقاطعة بيرياتين
جانب من زيارة مقاطعة بيرياتين2
من اللقاءات الثنائية (1)
من اللقاءات الثنائية (2)
من اللقاءات الثنائية (3)

 

البريمي - سيف المعمري

يترأس زاهر بن محمد بن زاهر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي وفدا تجاريا في زيارة إلى جمهورية أوكرانيا الصديقة بمشاركة 17 من تجار البريمي وبقية محافظات السلطنة.

وشارك الوفد في المنتدى الاقتصادي بين الجانبين العماني والأوكراني بحضور فاليري كورول نائب رئيس غرفة تجارة أوكرانيا ورستم روستاموف نائب مدير إدارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأوكرانية وعدد من التجار وممثلي كبرى الشركات. وركز المنتدى على التعريف بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين والتعريف بمجالات الشراكة التجارية المتاحة، إضافة إلى عرض مرئي عن المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في السلطنة قدمه راشد بن هلال الرشيدي مدير الشؤون الإدارية والمالية بمدينة البريمي الصناعية.

وعقدت لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد ونظرائهم من الجانب الأوكراني وتم التعرف على منتجات الشركات الأوكرانية المشاركة في المنتدى إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين. وزار أعضاء الوفد مصنع TEPMO-NAK لصناعة عبوات المياه المعدنية في منطقة بيلي تسريكف الصناعية بمدينة كييف الأوكرانية وتم التعرف على خطوط إنتاج مصنع المياه وطاقته الإنتاجية التي تربطه بأكثر من 25 دول حول العالم.

وبحث أعضاء الوفد خلال زياراتهم الفرص الاستثمارية المتوفرة إضافة إلى التعرف على الآليات الجديدة لإدارة وتطوير الأعمال للمصانع والشركات فضلاً عن الاطلاع على أحدث المعدات والأجهزة المستخدمة.

وأوضح زاهر الكعبي أن زيارة الوفد تأتي ضمن خطة الفرع لتنمية علاقات الشراكة والتعاون بين ممثلي القطاع الخاص العماني ونظرائهم في الدول الصديقة إضافة إلى بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والسعي إلى فتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات المحلية والاستفادة من التجارب والخبرات في مختلف قطاعات الأعمال.

والتقى الوفد التجاري سعادة سيرقيه بازوك – محافظ مقاطعة بيرياتين لبحث مجالات تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين ممثلي القطاع الخاص في الجانبين والتعرف على أوجه الاستثمار المتاحة في مقاطعة بيرياتين.

كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين للعمل على بذل الجهود اللازمة لتحقيق زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من الجانبين. وتتضمن بنود المذكرة سعي الجانبين إلى دعم وتشجيع تبادل الوفود التجارية وتنظيم وتسهيل المهمات التجارية لأصحاب وصاحبات الأعمال والحرص على دعوة ممثلي الشركات العمانية والاوكرانية للمشاركة في المؤتمرات والمعارض التي يتم تنظيمها في البلدين الصديقين.

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