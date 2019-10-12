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300 موظف يعملون على علاج الاضطرابات السلوكية

«التربية« تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار «نحو جودة الحياة»

السبت 12 أكتوبر 2019 05:45 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

احتفلت وزارة التربية والتعليم مُمثلة بدائرة البرامج الإرشادية والتوعوية «قسم الإرشاد النفسي»، باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، وذلك تحت شعار «نحو جودة الحياة».

   رعى الحفل المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة، وبحضور لميس بنت عباس البحرانية المديرة العامة المساعدة لشؤون التربية الخاصة والتعليم المستمر بالمديرية العامة للبرامج التعليمية بالوزارة، وإكرام بنت الوليد الهنائية المديرة التنفيذية لمجموعة حياة للاستشارات النفسية والتدريب (الراعي الرسمي للحفل)، وبمشاركة المشرفين والأخصائيين النفسيين بدائرة البرامج الإرشادية وعدد من موظفي ديوان عام الوزارة، وذلك بمسرح ديوان عام الوزارة.

بدوره قال الدكتور جلال بن يوسف المخيني، رئيس قسم الإرشاد النفسي بدائرة البرامج الإرشادية بوزارة التربية والتعليم، إن الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية فرصة لإذكاء الوعي بخطورتها، ومعرفة أن أكثر ما نحتاج إليه الرعاية النفسية الشاملة لواقع الناس في جميع أنحاء العالم.

وأضاف المخيني أنَّ وزارة التربية والتعليم بها قرابة 300 موظف يعملون معاً على تحقيق أهداف الإرشاد الثلاثة: الوقائية، والنمائية، والعلاجية مع كادر إشرافي متخصص يقدمون كل الدعم والمساندة للمجتمع المدرسي ككل.

من جانبها قدمت إكرام بنت الوليد الهنائية، المديرة التنفيذية لمجموعة حياة للاستشارات النفسية والتدريب الراعي الرسمي للمُناسبة، نبذة تعريفية عن المجموعة والرؤى التي تسير عليها.

وقالت إكرام بنت الوليد، إن المجموعة تأسست جنباً إلى جنب مع المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بالخدمات النفسية في بلدنا العزيز عُمان بهدف تقديم خدمات العلاج التكاملي والإرشاد النفسي والتربوي ـ سواء للأفراد أو للجماعات ـ في بيئة آمنة.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمجموعة حياة للاستشارات النفسية والتدريب، أن المجموعة تضم نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات والخبراء والاستشاريين والأخصائيين  في مختلف المجالات النفسية من الجنسين، والذين يقومون بتشخيص وعلاج مختلف الاضطرابات النفسية، والمشكلات السلوكية، وتقديم الاستشارات الحياتية والزوجية، وعلاج مشاكل الطفولة والمراهقة.

وتابعت أنَّ المؤسسة تقدم  برامج التدريب للمتخصصين في مجال الخدمات النفسية بمختلف أفرعها، إيماناً منها بضرورة المشاركة الاجتماعية الفاعِلة، وضرورة الوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة؛ لإحداث الاتزان النفسي للأفراد والمجموعات في المجتمع العماني. بعد ذلك تم عقد جلستي عمل تم فيهما تقديم عدد من أوراق العمل من قبل محاضرين مختصين في مجال الصحة النفسية، وجاءت الورقة الأولى بعنوان: «تقدير الذات وجودة الحياة»، أما الورقة الثانية فكانت للدكتور خميس بن محمد المزروعي خبير إداري بمكتب المدير العام للمديرية العامة بتعليمية شمال الباطنة ورقة عمل بعنوان:«التوازن طريق جودة الحياة»، أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان: «أسرار جودة الصحة النفسية» والتي قدمتها سرى بنت رياض المسقطية المديرة التنفيذية لمركز واحة الأمل للإرشاد النفسي. وفي ختام الحفل كرمت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد علي اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة راعية المناسبة كل من: مجموعة حياة للاستشارات النفسية والتدريب الراعي الرسمي للحفل، ومقدمي أوراق العمل، واللجنة المنظمة للحفل، كما قدمت لميس بنت عباس البحرانية المديرة العامة المساعدة لشؤون التربية الخاصة والتعليم المستمر بالمديرية العامة للبرامج التعليمية بالوزارة هدية تذكارية لراعية المناسبة.

 

 

 

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