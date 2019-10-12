غداً.. افتتاح النسخة السادسة من برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

مسقط - الرؤية



يرعى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية، غداً الأحد، حفل افتتاح النسخة السادسة من برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة» الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية للسنة السادسة على التوالي بالتعاون مع وزارة الخارجية مُمثلة بالمعهد الدبلوماسي وذلك خلال الفترة من ١٣ - ١٧ أكتوبر ٢٠١٩م، وبحضور معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومسؤولي الوحدات الحكومية.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهم المرتكزات التي تستند عليها السياسة العمانية والمبادئ الموجهة لها، وتغطي المحاضرات المبادئ السياسية والمبادئ الاقتصادية والمبادئ الأمنية ومبادئ التنظيم الإداري والجوانب البروتوكولية وغيرها من المبادئ بالإضافة إلى محاور أخرى تتصل بهذا الجانب.

يشارك في البرنامج أكثر من (45) مسؤولا حكومياً من فئة المديرين العامين أو ممن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.