"عُمان شل" مشغلا حصريا لمنطقة الامتياز 55

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة النفط والغاز وشركة شل عُمان للاستكشاف والإنتاج (عُمان شل) اتفاقية للتنقيب ومشاركة الإنتاج لمنطقة الامتياز رقم 55 في جنوب شرق السلطنة. وبموجب الاتفاقية، ستكون عُمان شل هي المشغل الحصري لهذه المنطقة، بحصة تشغيلية بنسبة 100%. ويُشكل هذا التعاون خُطوة إضافية إلى الجهود الرامية لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وخلق قيمة محلية مضافة أكبر في السلطنة.

وجاء توقيع الاتفاقية من قبل سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، ووليد هادي رئيس عُمان شل؛ لتتضمن برنامجَ عمل يشمل إجراء المسح الاستكشافي ودراسات للمنطقة وعمليات استكشافية أخرى محتملة.

وقالَ سَعَادة المهندس سالم بن ناصر العوفي: لا شك أنَّ الاتفاقية ستعزز فرص نمو وتطور قطاع النفط والغاز بالسلطنة؛ بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية الرامية لإيجاد سُبل إضافية لتطوير مشاريع الشق العلوي والشق السفلي على حدٍّ سواء.

من جانبه، قال وليد هادي رئيس عُمان شل: يُعد توقيعنا هذه الاتفاقية خطوة إضافية من شأنها توسيع أعمالنا الاستكشافية، وتعزيز نمونا ومكانتنا لنضيف فصلا جديدا في مسيرة نجاحنا في السلطنة. ولا شك أنَّ هذا التعاون سيتيح لنا فرصة مميزة لتوطيد شراكتنا مع وزارة النفط والغاز؛ من خلال اتباع أسلوب مبتكر هدفه الاستفادة من كافة الفرص المستقبلية في قطاع استكشاف النفط في عُمان.

ويعدُّ استكشاف منطقة الامتياز رقم 55 أحدث إضافة إلى مشاريع عُمان شل الاستكشافية في السلطنة، والتي تتألف من منطقة الامتياز رقم 42 وجزء من منطقة الامتياز رقم 6. وتضم محفظة مشاريع الشركة العديد من المشاريع المشتركة والأعمال المستقلة في مجالات البحث والتطوير، والاستكشاف والإنتاج، والتجارة والتسويق.