السبت, 12 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"عُمان شل" مشغلا حصريا لمنطقة الامتياز 55

السبت 12 أكتوبر 2019 05:30 م بتوقيت مسقط

"عُمان شل" مشغلا حصريا لمنطقة الامتياز 55

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة النفط والغاز وشركة شل عُمان للاستكشاف والإنتاج (عُمان شل) اتفاقية للتنقيب ومشاركة الإنتاج لمنطقة الامتياز رقم 55 في جنوب شرق السلطنة. وبموجب الاتفاقية، ستكون عُمان شل هي المشغل الحصري لهذه المنطقة، بحصة تشغيلية بنسبة 100%. ويُشكل هذا التعاون خُطوة إضافية إلى الجهود الرامية لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وخلق قيمة محلية مضافة أكبر في السلطنة.

وجاء توقيع الاتفاقية من قبل سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، ووليد هادي رئيس عُمان شل؛ لتتضمن برنامجَ عمل يشمل إجراء المسح الاستكشافي ودراسات للمنطقة وعمليات استكشافية أخرى محتملة.

وقالَ سَعَادة المهندس سالم بن ناصر العوفي: لا شك أنَّ الاتفاقية ستعزز فرص نمو وتطور قطاع النفط والغاز بالسلطنة؛ بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية الرامية لإيجاد سُبل إضافية لتطوير مشاريع الشق العلوي والشق السفلي على حدٍّ سواء.

من جانبه، قال وليد هادي رئيس عُمان شل: يُعد توقيعنا هذه الاتفاقية خطوة إضافية من شأنها توسيع أعمالنا الاستكشافية، وتعزيز نمونا ومكانتنا لنضيف فصلا جديدا في مسيرة نجاحنا في السلطنة. ولا شك أنَّ هذا التعاون سيتيح لنا فرصة مميزة لتوطيد شراكتنا مع وزارة النفط والغاز؛ من خلال اتباع أسلوب مبتكر هدفه الاستفادة من كافة الفرص المستقبلية في قطاع استكشاف النفط في عُمان.

ويعدُّ استكشاف منطقة الامتياز رقم 55 أحدث إضافة إلى مشاريع عُمان شل الاستكشافية في السلطنة، والتي تتألف من منطقة الامتياز رقم 42 وجزء من منطقة الامتياز رقم 6. وتضم محفظة مشاريع الشركة العديد من المشاريع المشتركة والأعمال المستقلة في مجالات البحث والتطوير، والاستكشاف والإنتاج، والتجارة والتسويق.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 أغسطس 2014

"أوكسيدنتال عمان" ترعى حصريا "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب"

المزيد

16 مايو 2016

"تنمية نفط عمان" ترعى برنامجا لتعزيز السلامة في المدارس بمنطقة الامتياز

المزيد

26 مايو 2016

"تنمية نفط عمان" تكشف عن ثلاثة مشاريع جديدة للاستثمار الاجتماعي بمناطق الامتياز

المزيد

01 أكتوبر 2015

شركات مجتمع محلي من مناطق الامتياز تثبت جدارتها وتنافس على عقود مباشرة في "تنمية نفط عمان"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الإحصاء والمعلومات": منح 17 ألفا و833 قطعة أرض سكنية في السلطنة بنهاية أغسطس

الاقتصاد - محلي

تحذير للمواطنين العمانيين في اليابان مع اقتراب إعصار "مدمر"

المحليات - أخبار

"الأرصاد": فرص لهطول أمطار متفرقة اليوم وغدًا

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

الاقتصاد - محلي

الشرطة تكشف عن أسلوب جرمي جديد للاحتيال الإلكتروني

المحليات - شرطة

الشبيبي يكرم أبرز شركات التطوير العقاري في احتفال السلطنة بيوم الإسكان العربي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة