"الإحصاء والمعلومات": منح 17 ألفا و833 قطعة أرض سكنية في السلطنة بنهاية أغسطس

مسقط - العمانية

بَلَغ عددُ قطع الأراضي السكنية الممنوحَة في محافظات السلطنة 17 ألفا و833 قطعة أرض بنهاية شهر أغسطس 2019، مقارنة بـ23 ألفا و730 قطعة أرض بنهاية أغسطس 2018م، فيما بلغ عدد قطع الأراضي التي تمَّ منحها خلال شهر أغسطس الماضي فقط ألفا و382 قطعة، وتصدَّرت محافظة الداخلية بنسبة 7ر36 بالمائة من إجمالي القطع الممنوحة في مختلف المحافظات، وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة حتى نهاية شهر أغسطس 2019م في محافظة الداخلية 5 آلاف و41 قطعة أرض، مقارنة بـ5 آلاف و106 قطع بنهاية أغسطس 2018م، فيما بَلغ العدد بمحافظة شمال الشرقية ألفين و360 قطعة، مقارنة بـ3 آلاف و821 قطعة بنهاية أغسطس 2018م. كما بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظة جنوب الباطنة ألفا و999 قطعة، مقارنة بـ3 آلاف و988 قطعة تم منحها بنهاية أغسطس 2018م، كما بلغ العدد بمحافظة مسقط ألفين و410 قطع، مقارنة بألف و988 قطعة بنهاية أغسطس 2018م.

وفي محافظة جنوب الشرقية، بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة ألفا و815 قطعة، مقارنة بألفين و128 قطعة بنهاية أغسطس 2018م. وفي محافظة البريمي، بلغ ألفا و162 قطعة، مقارنة بـ70 قطعة أرض سكنية تم منحها بنهاية أغسطس 2018م. وتمَّ منح ألف و11 قطعة بمحافظة شمال الباطنة (باستثناء ولاية صحار)، مقارنة بـ581 قطعة بنهاية أغسطس 2018م، وفي محافظة مسندم بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بنهاية أغسطس الماضي 909 قطع، مقارنة بـ10 قطع بنهاية أغسطس 2018م. أما في محافظة الظاهرة، فقد بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة 458 قطعة بنهاية أغسطس 2019م، مقارنة بـ4 آلاف و634 قطعة بنهاية أغسطس 2018. وفي محافظة الوسطى، تمَّ منح 380 قطعة أرض سكنية، مقارنة بـ472 قطعة بنهاية أغسطس 2018م، في حين تمَّ منح 288 قطعة أرض بمحافظة ظفار، مقارنة بـ932 قطعة خلال الفترة ذاتها من العام 2018م.