"عُمان العربي" يدعم أحد أعضاء "الزبير للمؤسسات الصغيرة"

مسقط – الرؤية

وقع بنك عُمان العربي اتفاقية شراكة مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، يقوم البنك بموجبها برعاية ودعم أحد أعضاء المركز المنتسبين لبرنامج الدعم المباشر خلال دورته السادسة التي انطلقت الأسبوع الماضي، وذلك في إطار سعيه المُتواصل لدعم ومساندة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع الاتفاقية عن بنك عُمان العربي رشاد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي فيما مثل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة هاني بن محمد الزبير عضو مجلس إدارة مؤسسة الزبير وذلك بحضور مجموعة من أعضاء الإدارة التنفيذية لدى الطرفين.

وقال رشاد المسافر الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: لدينا اهتمام كبير بقطاع المؤسسات الصغيرة ونؤمن بأن بإمكانها دعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل كبير من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز فرص العمل للشباب. ومن هنا جاءت شراكتنا مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة الذي أثبت حضوره في ريادة المراكز التي تحتضن هذه الفئة وتقدم لها الدعم الاستشاري والإداري والمالي الذي يضعها على طريق النمو الصحيح، وبموجب الاتفاقية سيقوم البنك بدعم وتمويل المؤسسة التي يتم اختيارها من المنتسبين لبرنامج الدعم المباشر للمركز، إلى جانب تقديم الاستشارات المطلوبة لتعزيز أداء شركته ونقلها إلى مستوى متقدم في السوق، يملك فريق بنك عُمان العربي خبرات واسعة في الإدارة المالية والاستراتيجية، وسنضع هذه الخبرات في خدمة المؤسسة التي يتم اختيارها لتسهيل عملها وتعزيز أدائها بما يؤهلها لتحقيق نمو مستدام. وقال محمد الحسني، رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية في مؤسسة الزبير: نحن على ثقة بأن شراكتنا مع مؤسسة مالية عريقة مثل بنك عُمان العربي ستنعكس إيجاباً وبشكل ملحوظ على أداء المؤسسة الصغيرة التي سيتم اختيارها خلال الأشهر القليلة القادمة، الأمر الذي سيشكل خطوة جديدة في مسيرة نجاح المركز في التأسيس لقاعدة متينة من المؤسسات الصغيرة القادرة على الاستمرار والنمو، ولابد من توجيه الشكر لإدارة البنك على ثقتها بأداء مركز الزبير ودعمه لتحقيق أهدافه في القطاع بالغ الأهمية من خلال تبني أحد مقاعد برنامج الدعم المباشر، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه الخطوة إحدى قصص النجاح في إمكانية بناء أطر تعاون مشتركة بين المؤسسات الرائدة والمؤسسات الصغيرة في السوق المحلي.