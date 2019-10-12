"عُمان داتا بارك" تحصد جائزة أفضل مزود للخدمات المُدارة

مسقط – الرؤية

حصلت عُمان داتا بارك(ODP) ، أول مزود للخدمات المُدارة والخدمات السحابية في السلطنة، على جائزة أفضل مزود لخدمات الأمن المُدارة (MSSP) للعام من فورتينت، وتم تسليم الجائزة في حفل فورتينت للشركاء "بارتنر سينك" بمسقط مؤخرا، تقديرا لجهود عُمان داتا بارك - شريكة فورتينت لخدمات الأمن المُدارة MSSP منذ العام 2013 - في مجال تطوير الأمن السيبراني بالسلطنة.

وقال ميثم بن حيدر اللواتي، المدير العام لمركز الأمن السيبراني بشركة عُمان داتا بارك: بصفتنا أكبر مزوّد للخدمات المُدارة في السلطنة يقدم لكل من المؤسسات المحلية والدولية البنية الأساسية وخدمات السحابة الخاصة والعامة وخدمات الأمن المُدارة، يسعدنا الفوز بهذه الجائزة، باعتبارها تقديرا لأداء عُمان داتا بارك الممتاز الذي يقدم خدمات أمنية للمؤسسات في السلطنة والمنطقة على نطاق أوسع، وتعد هذه الجائزة شهادة على التزام عُمان داتا بارك بتقديم خدمات رائدة في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف اللواتي: تتمتع عُمان داتا بارك بتعاون حيوي مع فورتينت، وتوفر حلولًا أمنية لأعمال خدمات أمن الشبكات المُدارة الخاصة بنا، كما أن هدفنا تقديم أفضل الخدمات الأمنية وتحقيق الحد الأقصى لعائد الاستثمار لعملائنا الذين يضعون ثقتهم فينا لإدارة متطلبات الأمان للجيل القادم، ويعد الفوز بهذه الجائزة إشادة واضحة بقدرات الشركة في مجال الأمن السيبراني واعتراف بأن الشركة هي الأفضل في مجالها بالسلطنة.

ومن جانبه قال علي أبو حمزة، مدير حسابات القنوات لخدمات الأمن المُدارة، بشركة فورتينت: يسرنا أن نرى أحد أوائل شركاء (MSSP) فورتينت في عُمان يواصل زخمه مع فورتينت.

وتعد عُمان داتا بارك (ODP) أول مزود للخدمات المُدارة في السلطنة مع رؤية لتحويل المستقبل، حيث ستكون خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متوفرة عند الطلب، وتدير عُمان داتا بارك حاليًا 3 مراكز بيانات في الوطية والرسيل (واحة المعرفة مسقط) ، والدقم، لتوفير المرونة والترابط بين البيانات واستمرارية العمل، وتخدم عُمان داتا بارك حوالي 500 شركة تتنوع بين الشركات الكبيرة والمتوسطة إلى الشركات الصغيرة.