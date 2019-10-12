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مصر تتعادل مع جنوب أفريقيا في أغرب مباراة في التاريخ

السبت 12 أكتوبر 2019 03:09 م بتوقيت مسقط

مصر تتعادل مع جنوب أفريقيا في أغرب مباراة في التاريخ

القاهرة – الوكالات

أثارت مباراة كرة القدم الودية بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الجنوب أفريقي، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن خالفت، باتفاق الطرفين، القوانين المتعارف عليها في عالم اللعبة.

وأقيمت المباراة الودية، أمس الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، دون نقل تلفزيوني بناء على رغبة المدير الفني لمصر شوقي غريب الذي أراد فرض أجواء السرية على طريقة لعبه، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

لكن أحداث المباراة الغريبة لفتت أنظار الصحف المصرية، حيث أقيم اللقاء على 3 أشواط مدة كل واحد منه 30 دقيقة.

وأجرى المديران الفنيان للمنتخبين 10 تغييرات لكل فريق، في عادة متعارف عليها بالمباريات الودية.

لكن الغريب أن حكم اللقاء محمد معروف أشهر البطاقة الحمراء مرتين للاعبين مصري وجنوب أفريقي، إلا أن المديرين الفنيين أشركا لاعبا بديلا في كل حالة، حتى يقام اللقاء بالعدد الكامل، 22 لاعبا على أرضية الميدان.

ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المقرر إقامتها الشهر المقبل في مصر بمشاركة 8 منتخبات.

وتحمل هذه البطولة أهمية خاصة للمنتخبات المشاركة، إذ أن المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى ستتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

 

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