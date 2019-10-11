الجمعة, 11 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

بالفيديو والصور .. أول ظهور رسمي للإيرانيات في ملاعب كرة القدم

الجمعة 11 أكتوبر 2019 01:02 م بتوقيت مسقط

_109186395_gettyimages-1180215525
_109187570_gettyimages-1052289530
_109187566_gettyimages-1052287918

 

طهران - الوكالات

سمحت السلطات الإيرانية للنساء بشراء تذاكر، وحضور مباراة لكرة القدم بأعداد كبيرة، وذلك لأول مرة منذ عقود.

وشاهدت النساء الإيرانيات مباراة منتخبهم الوطني لكرة القدم للرجال في مواجهة كمبوديا اليوم أمس الخميس.

وانتهت المباراة بفوز قياسي للفريق الإيراني، بنتيجة 14 هدفا دون مقابل.

وكان يحظر على النساء في إيران حضور مباريات في ملاعب كرة القدم، منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي حالات نادرة للغاية فقط، سمح لعدد محدود من النساء بحضور المباريات، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طالب السلطات الإيرانية مؤخرا، بالسماح لهن بالحضور بحرية أكبر.

جاء ذلك بعد أن انتحرت امرأة إيرانية شابة، كانت قد حضرت مباراة متخفية في زي رجل، قبل صدور حكم متوقع عليها بالسجن.

وبيع أكثر من 3500 تذكرة لمشجعات من النساء، لحضور مباراة المنتخب الإيراني ضد كمبوديا، ضمن تصفيات المباريات المؤهلة لكأس العالم، لكن منظمة العفو الدولية وصفت هذا العدد بأنه "رمزي" و "حيلة دعائية"، بالنظر إلى سعة الملعب الذي يمكن أن يستوعب نحو 78 ألف متفرج.

وظهرت هذه القضية على نطاق عالمي، بعد أن أشعلت الإيرانية سحر خضيري - المعروفة باسم "الفتاة الزرقاء" نسبة إلى زي الفريق الذي كانت تشجعه - النار في نفسها خارج المحكمة الشهر الماضي، بينما كانت تنتظر صدور حكم متوقع بحقها، لمحاولتها حضور مباراة متخفية في زي رجل.

وتوفيت الشابة البالغة من العمر 29 عاما بعد أسبوع من الحادث.

وقالت جويس كوك، رئيسة قسم التعليم والمسؤولية الاجتماعية في الفيفا، لبي بي سي سبورت: "لا يتعلق الأمر بمباراة واحدة فقط. نحن لن نغض الطرف عن هذا الأمر".

وأضافت: "نحن حازمون وملتزمون بأن يكون لجميع المشجعين حق متساو، بمن في ذلك النساء، في حضور المباريات".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يناير 2018

بالفيديو والصور .. شاهد أول دخول رسمي للسعوديات لملاعب كرة القدم

المزيد

07 أكتوبر 2019

بالفيديو.. أول ظهور رسمي للحارس الجديد لملك السعودية

المزيد

24 سبتمبر 2017

بالفيديو والصور.. المرأة السعودية في ملاعب المملكة لأول مرة

المزيد

09 مارس 2019

بالفيديو.. أغرب حالة طرد في ملاعب كرة القدم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تحذير للمواطنين العمانيين في اليابان مع اقتراب إعصار "مدمر"

المحليات - أخبار

"الأرصاد": فرص لهطول أمطار متفرقة اليوم وغدًا

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

الاقتصاد - محلي

الشرطة تكشف عن أسلوب جرمي جديد للاحتيال الإلكتروني

المحليات - شرطة

الشبيبي يكرم أبرز شركات التطوير العقاري في احتفال السلطنة بيوم الإسكان العربي

الاقتصاد - محلي

"عيش الخليج" على جدول أعمال اجتماع وكلاء السياحة بدول مجلس التعاون

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة