بالفيديو والصور .. أول ظهور رسمي للإيرانيات في ملاعب كرة القدم

طهران - الوكالات

سمحت السلطات الإيرانية للنساء بشراء تذاكر، وحضور مباراة لكرة القدم بأعداد كبيرة، وذلك لأول مرة منذ عقود.

وشاهدت النساء الإيرانيات مباراة منتخبهم الوطني لكرة القدم للرجال في مواجهة كمبوديا اليوم أمس الخميس.

وانتهت المباراة بفوز قياسي للفريق الإيراني، بنتيجة 14 هدفا دون مقابل.

وكان يحظر على النساء في إيران حضور مباريات في ملاعب كرة القدم، منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي حالات نادرة للغاية فقط، سمح لعدد محدود من النساء بحضور المباريات، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طالب السلطات الإيرانية مؤخرا، بالسماح لهن بالحضور بحرية أكبر.

جاء ذلك بعد أن انتحرت امرأة إيرانية شابة، كانت قد حضرت مباراة متخفية في زي رجل، قبل صدور حكم متوقع عليها بالسجن.

وبيع أكثر من 3500 تذكرة لمشجعات من النساء، لحضور مباراة المنتخب الإيراني ضد كمبوديا، ضمن تصفيات المباريات المؤهلة لكأس العالم، لكن منظمة العفو الدولية وصفت هذا العدد بأنه "رمزي" و "حيلة دعائية"، بالنظر إلى سعة الملعب الذي يمكن أن يستوعب نحو 78 ألف متفرج.

وظهرت هذه القضية على نطاق عالمي، بعد أن أشعلت الإيرانية سحر خضيري - المعروفة باسم "الفتاة الزرقاء" نسبة إلى زي الفريق الذي كانت تشجعه - النار في نفسها خارج المحكمة الشهر الماضي، بينما كانت تنتظر صدور حكم متوقع بحقها، لمحاولتها حضور مباراة متخفية في زي رجل.

وتوفيت الشابة البالغة من العمر 29 عاما بعد أسبوع من الحادث.

وقالت جويس كوك، رئيسة قسم التعليم والمسؤولية الاجتماعية في الفيفا، لبي بي سي سبورت: "لا يتعلق الأمر بمباراة واحدة فقط. نحن لن نغض الطرف عن هذا الأمر".

وأضافت: "نحن حازمون وملتزمون بأن يكون لجميع المشجعين حق متساو، بمن في ذلك النساء، في حضور المباريات".