"الأرصاد": فرص لهطول أمطار متفرقة اليوم وغدًا

مسقط - العمانية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن هناك مؤشرات بنشاط التكونات المحلية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر والولايات المجاورة اليوم ويوم غد.

وأضافت أن الطقس صحو إلى غائم جزئيًا على محافظة مسندم مع فرص لهطول أمطار، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب وبحر عمان.

وتهب رياح على الأجزاء الساحلية من بحر عمان شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة.