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شروط السماح لنساء تبوك حضور مباريات كرة القدم

الخميس 10 أكتوبر 2019 02:47 م بتوقيت مسقط

شروط السماح لنساء تبوك حضور مباريات كرة القدم

 

الرياض - الوكالات

وافقت الهيئة العامة للرياضة السعودية، على السماح لأهالي مدينة تبوك لحضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة "مجموعة تبوك".

واشترطت الهيئة على الموافقة التي جاءت رغبة من أهالي تبوك لحضور المباريات من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية في المدينة، 5 شروط، وهي: تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات.

يذكر أن السلطات السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي السماح بدخول النساء إلى الملاعب الرياضية والسماح لهن بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018 .

 

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