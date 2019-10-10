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أنارتْ كلَّ أرْصِفةَ الجُنونِ

الخميس 10 أكتوبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

أنارتْ كلَّ أرْصِفةَ الجُنونِ

 

أبو نبراس البوصافي| مسقط

 

خُذوني نحْوَ مكَّةَ وانْصِبونِي

مُعلَّقةً على أرْضِ الحُجونِ

//

هناكَ تَبُوحُ أشْعاري هوَاها

مضَمَّخةَ المَشاعِرِ والشُّجُونِ

//

فرشْتُ الورْدَ في جنْبيْ حِماها

فجُنَّ الورْدُ منْ تلْكَ العُيونِ

//

لها دعْجٌ يغارُ اللَّيْلُ مِنْهُ

مهاً تقْتاتُ أشْرِعةَ الجُفُونِ

//

أخالُ البدْرَ مُلْتصِقًا بعيْني

ولمْ أعْهدْهُ قبْلُ على مَزونِ

//

شربْتُ مُدامَ عشْقي دونَ قصْدٍ

فهيَّا يا صبَاباتي انْقُذوني

//

وهيَّا نحْوَ كأْسَكِ أمْطِريني

فقدْ يبُسَتْ على قلْبي غُصُوني

//

ورائعةٍ نظرْتُ لها مَساءً

أنارتْ كلَّ أرْصِفةَ الجُنونِ

//

شُواظُ العشْقِ أسْوارٌ لقلْبٍ

تُحيطُ بِهِ وليْستْ بالمَنُونِ

//

سلامٌ سرْمدِيٍّ فرْقديٌّ

لأرضِ العاشقينَ مدَى السُّنونِ

 

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