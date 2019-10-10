أنارتْ كلَّ أرْصِفةَ الجُنونِ

أبو نبراس البوصافي| مسقط
خُذوني نحْوَ مكَّةَ وانْصِبونِي
مُعلَّقةً على أرْضِ الحُجونِ
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هناكَ تَبُوحُ أشْعاري هوَاها
مضَمَّخةَ المَشاعِرِ والشُّجُونِ
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فرشْتُ الورْدَ في جنْبيْ حِماها
فجُنَّ الورْدُ منْ تلْكَ العُيونِ
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لها دعْجٌ يغارُ اللَّيْلُ مِنْهُ
مهاً تقْتاتُ أشْرِعةَ الجُفُونِ
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أخالُ البدْرَ مُلْتصِقًا بعيْني
ولمْ أعْهدْهُ قبْلُ على مَزونِ
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شربْتُ مُدامَ عشْقي دونَ قصْدٍ
فهيَّا يا صبَاباتي انْقُذوني
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وهيَّا نحْوَ كأْسَكِ أمْطِريني
فقدْ يبُسَتْ على قلْبي غُصُوني
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ورائعةٍ نظرْتُ لها مَساءً
أنارتْ كلَّ أرْصِفةَ الجُنونِ
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شُواظُ العشْقِ أسْوارٌ لقلْبٍ
تُحيطُ بِهِ وليْستْ بالمَنُونِ
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سلامٌ سرْمدِيٍّ فرْقديٌّ
لأرضِ العاشقينَ مدَى السُّنونِ