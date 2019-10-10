أبو نبراس البوصافي| مسقط

خُذوني نحْوَ مكَّةَ وانْصِبونِي

مُعلَّقةً على أرْضِ الحُجونِ

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هناكَ تَبُوحُ أشْعاري هوَاها

مضَمَّخةَ المَشاعِرِ والشُّجُونِ

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فرشْتُ الورْدَ في جنْبيْ حِماها

فجُنَّ الورْدُ منْ تلْكَ العُيونِ

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لها دعْجٌ يغارُ اللَّيْلُ مِنْهُ

مهاً تقْتاتُ أشْرِعةَ الجُفُونِ

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أخالُ البدْرَ مُلْتصِقًا بعيْني

ولمْ أعْهدْهُ قبْلُ على مَزونِ

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شربْتُ مُدامَ عشْقي دونَ قصْدٍ

فهيَّا يا صبَاباتي انْقُذوني

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وهيَّا نحْوَ كأْسَكِ أمْطِريني

فقدْ يبُسَتْ على قلْبي غُصُوني

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ورائعةٍ نظرْتُ لها مَساءً

أنارتْ كلَّ أرْصِفةَ الجُنونِ

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شُواظُ العشْقِ أسْوارٌ لقلْبٍ

تُحيطُ بِهِ وليْستْ بالمَنُونِ

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سلامٌ سرْمدِيٍّ فرْقديٌّ

لأرضِ العاشقينَ مدَى السُّنونِ